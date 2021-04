Solskjær på vei mot sin første finale som Manchester United-manager etter målfest

(Manchester United – Roma 6–2) Fire ganger under Ole Gunnar Solskjær har Manchester United røket ut i en semifinale. Hjemme mot Roma sørget en fantastisk annenomgang for at den statistikken kan brytes.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United har ikke vunnet et trofé siden de vant Europa League i 2017. Under Ole Gunnar Solskjærs ledelse har det fire ganger sagt stopp i semifinalen, men torsdag sikret de seg et svært god mulighet til å ta seg til finalen i Europa League.

I den andre omgangen rant målene inn Manchester United, som til slutt vant hele 6–2 og dermed skaffet seg et glimrende utgangspunkt før neste ukes returoppgjør i Roma.

Det skal Edinson Cavani og Bruno Fernandes ha mye av æren for. Begge scoret to mål og Cavani leverte også to målgivende pasninger, mens Fernandes noterte seg for en målgivende pasning.

HERJET: Bruno Fernandes (venstre) og Edinson Cavani (høyre) satte virkelig sitt preg på kampen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Manchester United i semifinaler under Ole Gunnar Solskjær 2019/20:

Ligacupen: Tapte 1–3 hjemme mot Manchester City i første kamp. Vant returkampen 1–0, men tapte 2–3 sammenlagt.

FA-cupen: Tapte 1–3 mot Chelsea.

Europa League: Tapte 1–2 mot Sevilla. 2020/21:

Ligacupen: Tapte 0–2 hjemme mot Manchester City.

Europa League: Vant 6–2 mot Roma i første semifinale. Vis mer

Kampen startet bra for Manchester United. Etter et fint angrep, sendte Bruno Fernandes hjemmelaget i ledelsen etter bare åtte minutter.

Roma fikk den ene skadesmellen etter den andre i den første omgangen og måtte bytte hele tre spillere, men de fikk det også til å stemme foran mål. Lorenzo Pellegrini var sikker fra straffemerket etter at Paul Pogba handset inne i feltet og Pellegrini var igjen sentral da han spilte Edin Dzeko fri foran mål etter 33 minutter. Spissen snublet nærmest ballen i mål fra tre meter og sendte Roma i føringen til pause.

VANT KLART: Manchester United-spillerne kunne virkelig juble i den andre omgangen. Foto: PHIL NOBLE / X01988

I den andre omgangen var det igjen Manchester United som startet best og utligningen kom før tre minutter var spilt. Igjen var det Edinson Cavani og Bruno Fernandes som kombinerte og urugyaneren bredsidet ballen lekkert i mål fra 14 meter.

Samme mann sendte hjemmelaget i ledelsen like etter at timen var spilt. Roma-keeper Antonio Mirante klarte ikke å holde skuddet til Aaron Wan-Bissaka og fra fem meter var Cavani sikker.

Cavani ble felt av Chris Smalling kort tid etter og fra straffemerket var Bruno Fernandes iskald. Portugiseren inntok igjen servitørrollen da han 15 minutter før slutt svingte inn et innlegg på pannebrasken til Paul Pogba, som kontant stanget inn 5–2.

Fem minutter før slutt fastsatte innbytter Mason Greenwood sluttresultatet til 6–2.