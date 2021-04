Karim Benzema tangerte Raúl med klassescoring mot Chelsea

(Real Madrid - Chelsea 1–1) Han ble kalt en katt av José Mourinho, men nå er Karim Benzema (33) helt der oppe blant Champions League-historiens toppscorere.

Av Jens Friberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hvis jeg ikke kan gå på jakt med en hund, går jeg på jakt med en katt. Med en hund jakter du mer og bedre. Men hvis du ikke har en hund og du har en katt, går du på jakt med en katt, sa Mourinho da han ledet Real Madrid for noen år tilbake.

Den aktuelle katten er ingen ringere enn den da tannløse Karim Benzema, som de siste årene virkelig har stått frem som en løve for Real Madrid. I den første semifinalekampen mot Chelsea vartet han opp med en virkelig perle da de trengte det som mest.

Etter et hjørnespark og flere hodedueller, dempet franskmannen ballen med hodet (!) før han på mirakuløst vis vendte 180 grader og banket ballen i nett-taket på hel volley.

Benzemas scoring var hans 71. i Champions League-sammenheng og dermed tangerte han en annen Real Madrid-legende. Raúl González Blanco, best kjent under kun fornavnet, stoppet på det samme antallet.

BOOM-ZEMA: Karim Benzema banker inn 1–1-scoringen på en utsøkt volley. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Pulisic-show

Scoringen kom da Chelsea ledet 1–0 etter Christian Pulisic’ soloshow på motsatt side. Chelsea-stopper Antonio Rüdiger lempet ballen inn i bakrommet og amerikaneren rundet Thibaut Courtois lekende lett før han hamret ballen inn.

Den største sjansen var det imidlertid Timo Werner som fikk. Pulisic nikket ballen ned til Werner, som alene med Courtois klarte å misbruke sjansen. Tyskeren virker vaksinert, men ikke mot de rette tingene.

Benzema, på sin side, banket ballen i stanga fra distanse like før han scoret Real Madrids utligningsmål.

Chelsea var imidlertid lenge det beste laget og hjemmelaget virket i mange situasjoner på etterskudd mot deres fotrappe angripere. 1–1 og bortemål er et perfekt resultat for suksesstrener Thomas Tuchel, som onsdag kan benke seg ned og se gamleklubben Paris Saint-Germain mot Manchester City i den andre semifinalen.

– Jeg tror Chelsea ville godtatt dette om de ble tilbudt det på forhånd. De har bortemålet sitt og vet hvordan de skal holde nullen, kommenterte tidligere England-stopper Rio Ferdinand hos BT Sport.

ZING! Thibaut Courtois forsøker forgjeves å forhindre Christian Pulisic fra å sende Chelsea i ledelsen. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Gjevt selskap

Nå er kun Robert Lewandowski (73), Lionel Messi (120) og Cristiano Ronaldo (134) foran Real Madrids nummer ni på den historiske toppscorerlisten. I sommerens fotball-EM blir Benzema imidlertid ikke å se, ettersom landslagssjef Didier Deschamps fortsatt står fast på utestengelsen av hans kanskje heteste landsmann.

Historisk sus er det også over Real Madrids semifinaleliste. «Los Blancos» har kommet til semifinalen 14 ganger siden turneringen så sitt nåværende format i 1992. Nær halvparten av Champions League-semifinalene har de altså deltatt i.

Med 1–1 i «hjemmekampen» mot Chelsea må de imidlertid hente frem sitt ypperste for at Zinédine Zidane skal få muligheten til å vinne sitt fjerde Champions League-trofé som trener for de kongelige hvite.

PS! Eden Hazard kom innpå for Real Madrid i andre omgang, uten å utrette særlig mot gamle lagkamerater.