Nesten-bragden i Wien

Av Knut Espen Svegaarden

(Østerrike-Norge 1–1) Det manglet en scoring til, og mulighetene var der. Men den nesten-bragden dette norske landslaget sto for i Wien, den vil bli husket lenge. Vi fikk langt mer enn vi kunne forvente.

For her var det en keeper (Per Kristian Bråtveit) som tok alt, inkludert med ryggen. Vi hadde et stopperpar (Andras Hanche-Olsen og Ruben Gabrielsen) som ikke vek et sekund, en duo sentralt på midtbanen (Sondre Tronstad og Fredrik Ulvestad) som så ut som de hadde spilt 40 landskamper sammen, vi hadde kapteinen, Mats Møller Dæhli, som gikk foran og ga alt i alle situasjoner, Ghayas Zahid som holdt på ballen da spillet ble for oppjaget.

Og på topp jobbet Veton Berisha som om han gikk på speed. Du så det på øynene hans: Dette skulle vinnes, koste hva det koste ville. Og sammen med Jørgen Strand Larsen, skapte Berisha mye uro for østerrikerne.

Det er nesten litt vondt å tenke på, at det kanskje bare var savnet av en litt tryggere målscorer (Erling Braut Haaland) som gjør at Norge ikke fikk flere scoringer i Wien. For Jørgen Strand Larsen, Jørgen Skjelvik og Veton Berisha hadde til sammen fem store sjanser - før Norge endelig scoret.

Litt bedre effektivitet. Det var i grunn bare det som manglet.

Men scoringen kom egentlig tidsnok, etter drøye timen. Jørgen Strand Larsen og Veton Berisha skapte sjansen som Ghayas Zahid scoret på, via keeper. Akkurat da var det enkelt å tro på et norsk mirakel, det meste gikk Norges vei. Selv et skudd fra en meters hold traff Bråtveit i ryggen - og Norge slapp med skrekken.

Jevnheten blant norske fotballspillere ble tydelig i Wien i går: Med riktig kamp-plan og en voldsom innsats, så gjorde de spillerne som er regnet som tredjevalg hos Lars Lagerbäck at du knapt så forskjell fra de antatt beste.

Egentlig er det bare en gammel ishockeyregel som gjør at denne C-gjengen (positivt ment) ikke sender Norge opp i A-puljen i Nations League - og til en mulig VM-play-off: Innbyrdes oppgjør avgjør - og 2–1 til Østerrike i Oslo er bedre enn Norges 1–0 i Wien onsdag kveld.

Men sånn er reglene, og det hjelper lite at ikke alle mener at det er en god regel: Norge får ingen gratis-sjanse, ekstra, til VM i 2022. Det får så være. Denne fotball-høsten har uansett vært så annerledes enn den normalt ville vært, at vi bare får kose oss med at vi sendte et landslag til Wien som virkelig sto opp for landet sitt, for nasjonen - og fikk vist at det finnes mange gode fotballspillere i Norge.

11 mann debuterte på A-landslaget i Wien. Det har ikke skjedd siden Norges første landskamp, i 1908.

Det handler om få sjansen.

Norge gikk tomme mot slutten, og østerrikerne utlignet. Men det spilte ingen rolle, for Norge måtte uansett hatt en scoring til. Og det orket ikke de norske spillerne.

Leif Gunnar Smerud har grunn til å være stolt av jobben både han og spillerne hans har gjort. Iblant kan kort tid, få forberedelser være like greit. Du rekker verken å bli nervøs eller tenke for mye. Psykologen Smerud har garantert trykket på de rette punktene hos sine 18 utvalgte spillere.

Det var en nesten-bragd i en kamp der forventingene var lave, og alle de involverte kan være stolte av det det norske herrelandslaget i fotball presterte i Wien onsdag kveld.

VGs Knut Espen Svegaarden.

Publisert: 18.11.20