For et deilig lag – Italia vinner sjarmprisen

Av Trond Johannessen

TAKK FOR FESTEN: Tre kamper i Roma, tre seire – da er det verdt å feire med fansen. Foto: ANDREAS SOLARO / POOL

(Italia – Wales 1-0) Målet betydde ikke all verden, men Matteo Pessina ekstasefeiret som VM-gull-klassikerne til Marco Tardelli i 1982 og Fabio Grosso i 2006.

Ingen kan juble som italienerne. Alle skal med, reservene også, og nå er det ingen superstjerner, ingen i nærheten av glansen til Baggio, Del Piero, Maldini, Pirlo og Totti.

Roberto Mancini (56) har isteden skapt en deilig, sammensveiset, atypisk offensiv og sprudlende gjeng av et landslag som alltid har vært best kjent for å dyrke den kyniske delen av dette spillet. Sammen med totalt fryktløse ungarere vinner Italia gruppespillets sjarmpris.

Mancini er ganske sjarmerende han også, der han TV-flørter med å hælsparke i finskjorte og slips. Touchet var kanskje ikke like elegant som i glansdagene, men hans lag har truffet perfekt: Det første i EM-historien med full pott og null baklengsmål i et gruppespill.

FULL FART: Matteo Pessina ble matchvinner i sin mesterskapsdebut og ble ganske glad etterpå. Foto: RYAN PIERSE / X01348

Den tidligere storspilleren ble hentet inn da Italia mislyktes med å komme til VM i 2018, det første VM-et som glapp siden 1958. Nå skrives det hyggeligere historie: 11 strake seire og 32–0 i målforskjell, over tusen minutter uten å slippe inn mål og 30 kamper uten tap, tangering av en 82 år gamle rekord.

To av de aller vanskeligste oppgjørene i rekken på 1930-tallet var for øvrig mot Norge: 2–1 etter ekstraomganger både i OL-semifinalen i 1936 og i VM i 1938. Italia vant begge turneringene (også VM i 1934).

I 2021 løper de italienske spillerne rundt med fire verdensmesterstjerner på drakten, men EM har landet bare vunnet én gang, i 1968. Fortsatt er det litt vanskelig å tro på en gjentagelse denne gangen, Tyrkia, Sveits og Wales har vært litt for overkommelige gruppemotstandere til det, dessuten har de hatt hjemmebanefordelen. Man kan bare slå de lagene man settes opp mot, men vi må se mer.

Italia var videre før kveldens møte med Wales, Mancini byttet åtte mann, men før pause var det ikke veldig stor forskjell fra da Locatelli, Barella, Immobile og de andre kjørte over Tyrkia og Sveits.

Marco Verratti, den største utespillerstjernen sammen med Nicolò Barella, var tilbake etter skade og rev og slet og styrte i kjent stil. Federico Chiesa viste at heller ikke han er langt unna en førsteellever, og Mancini poengterer at identiteten er den samme uansett hvem som spiller, og kanskje er denne jevnheten en svakhet, hvis man skal lete etter noen.

Kanskje mangler Mancini et par mann som kan stå frem med det lille ekstra skulle man stange og/eller havne under mot en av de store? For eksempel den mest sannsynlige kvartfinalemotstanderen Belgia – dersom Italia tar seg av Ukraina eller Østerrike i neste runde. Kanskje vil også stopperkjempene Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci bli avslørt på farten mot Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne?

Eller kanskje er det tullete innsigelser, basert på løse antagelser, for på den annen side er det ingen som kan dyrke og elske forsvarsspillet som italienerne og for å gjenta det: 11 kamper uten baklengsmål.

FØLGER EM: Trond Johannessen

Uansett er det harde fakta at det bare er to «topp 10 i verden»-nasjoner på listen over de 30 motstanderne som ikke har greid å slå Italia siden høsten 2018: Portugal (én uavgjort) og Nederland (én seier og én uavgjort).

Det har altså ikke vært mange store tester, tester som må bestås, flere ganger, dersom man skal vinne EM.

Men det skal ikke stå på viljen. Entusiasmen er uslåelig.