LANSERER NY LIGA: Harald Strømme (t.v.) fra Good Game, Sander Austad Dale (Odd), Arkan Resul (Vålerenga), Tine Austvoll Jensen i Discoverey og Leif Øverland i Norsk Toppfotball presenterte i dag «eSerien 2019».

Satser tungt på «eSerien 2019» – 18 norske klubber med i FIFA-turnering

ULLEVAAL STADION (VG) Norsk Toppfotball, Discovery og Good Game har samarbeidet om å lansere FIFA-turnering for norske fotballklubber. 12 eliteserieklubber har meldt seg på, og profesjonelle FIFA-spillere er allerede signert.

– De beste FIFA-spillerne i Norge er med på dette, og det blir en prestisjeturnering, sier Harald Strømme i Good Game til VG.

E-sport er stadig voksende både i Norge og ikke minst internasjonalt. I fjor ble landslaget i FIFA stiftet, og nå kommer altså norske fotballklubber etter. Det er Discovery som har sikret seg TV-rettighetene til turneringen.

– Det er kjempespennende at vi har fått til dette, og E-sport er en viktig satsing for oss. «eSerien2019» vil vises gratis på Dplay, i tillegg til at det sendes lineært på TV Norge, sier administrerende direktør i Discovery Network, Tine Austvoll Jensen, til VG.

Hva er e-sport? E-sport, forkortet fra elektronisk sport, er en form for konkurransespilling som foregår på et profesjonelt nivå. E-sport er med andre ord ikke det samme som «gaming», da e-sport utøvere konkurrerer på et langt høyere nivå enn ordinære hobby-spillere. E-sport har på samme måte som vanlig sport flere forskjellige «sporter», som inkluderer alt fra skytespill som Counter-Strike: GO, til MOBA-spill som League of Legends eller kortspill som Hearthstone. Vis mer vg-expand-down

Rosenborg og Molde ikke med

Alle norske fotballklubber fra de to øverste divisjonene er invitert til å delta i satsingen. Denne sesongen har 12 eliteserieklubber, og seks Obos-klubber meldt seg på.

Rosenborg, Molde, Haugesund og Bodø/Glimt er lagene fra toppdivisjonen som ikke stiller i FIFA-turneringen.

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått med 18 lag. Det er flere lag enn både Sverige og Danmark. Dette viser at de norske klubbene er frempå, og flere klubber har signalisert at de blir med etter hvert sier leder i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til VG.

– Jeg er jo en gammel fotballgutt fra HamKam, og dette med E-sport har vært veldig fremmed for meg. Men jeg må si at jeg har lært veldig mye om dette på ett år, og fått et helt annet syn på det. De beste FIFA-spillerne må være godt trente, og dette samarbeidet skal også være med på å skape noe positivt for fotballklubbene, sier Øverland.

Finale i slutten av mai

Hver klubb i «eSerien» skal stille med to FIFA-spillere, og allerede er mange signert. Fristen for registrering av spillere er 20. mars.

Sesongen er delt opp i to, og denne våren er turneringen delt opp i tre. Første trinn er at klubbene signerer to spillere hver, og Good Game bistår klubbene med å finne spillere gjennom kvalifisering dersom de ikke ønsker å ordne dette selv.

I april og mai er det gruppespill. Klubbene deles opp i fire grupper, der to av gruppene har fem lag. De to lagene øverst i gruppene kvalifiserer seg til sluttspillet.

Sluttspillet avvikles helgen 25. og 26. mai. Arenaen er ikke bestemt, men det blir i Oslo-området, og med publikum.

Vinneren av turneringen får 120.000 kroner, og klubben som vinner forvalter selv disse pengene. Seieren vil også gi 200 såkalte «Global Series Points» - poeng for å kvalifisere seg til FIFA eWorld Cup.

