MIRAKEL: Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til 3–1-seier over PSG - og dermed til kvartfinale i Champions League. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Premier League-profiler uenige om Solskjær: – Jeg tok feil

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) er det gjennomgående temaet blant Premier League-profilene som har blitt spaltister i de britiske lørdagsavisene.

Robbie Savage (Mirror), Peter Crouch (Daily Mail) og Jamie Carragher (Telegraph) skriver alle tre om den midlertidige Manchester United -manageren som snart kanskje ikke er midlertidig lenger.

Og meningene spriker.

– Jeg tok feil om Solskjær, innrømmer Robbie Savage, som ble oppfostret i United-akademiet før han fikk en lang Premier League-karriere i blant annet Leicester.

Savage var blant de som kritiserte ansettelsen av Solskjær i desember:

– At Manchester United ansetter en midlertidig manager i det hele tatt, er en skam. Jo da, Solskjær scoret kanskje det avgjørende målet i Champions League-finalen, men er dette hvor Manchester United er? Han er en legende, og fansen synger hans navn, men … virkelig?

– Gi den til ham NÅ

Etter Solskjærs 14 seirer og to uavgjort på 17 kamper har Mirror-spaltisten snudd 180 grader.

– Så sent som forrige måned sa jeg at United burde vente til slutten av sesongen før de tok en avgjørelse om Solskjær. Men etter det utrolige dramaet i Paris på onsdag er det ingen grunn til å benekte det unektelige. Solskjær fortjener jobben, og United burde gi den til ham NÅ, skriver Savage.

ANSETT NÅ: Det mener Robbie Savage i Mirror. Foto: Arilas Berg Ould-Saada /VG

Premier League-veteranen Peter Crouch, som i en alder av 38 år fortsatt holder det gående for Burnley i toppdivisjonen, har tjuvstartet livet etter spillerkarrieren. Han har sin egen spalte i Daily Mail der han lørdag går mot strømmen angående Solskjær.

For mens de fleste mener at nordmannen burde ansettes først som sist, oppfordrer Crouch til å ha litt mer is i magen.

– Solskjær blir United-manager neste sesong. Dere vet det, jeg vet det, alle vet det. Men det jeg ikke forstår, er hvorfor det haster å gjøre ansettelsen nå. Jeg forstår at det er godt humør etter den fantastiske seieren over PSG, og folk vil flyte videre på det, men det er ikke noe behov for gjennomføre avtalen nå, skriver Crouch.

– Vent til sommeren

Den tidligere Stoke-, Tottenham- og Liverpool-spissen frykter at en tidlig offentliggjøring av Solskjær som permanent manager kan distrahere spillerne og ødelegge Uniteds flyt.

– Du kan se hvor hardt de jobber for at Solskjær skal få jobben. Men hva vil skje hvis han blir gjort til permanent manager og de får en liten dupp i prestasjonene?

– Ting flyter så fint for United nå, de trenger ikke å gamble. Det de ikke trenger, er å bli distrahert av en stor offentliggjøring, særlig når det er så jevnt i kampen om tredje- og fjerdeplassen. La det være som det er, og gjør Solskjær til manager til sommeren, skriver Crouch.

VENT: Peter Crouch mener United burde vente til sommeren med å ansette Solskjær, skriver han i Daily Mail. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG

Jamie Carragher skriver i The Daily Telegraph at han tror Solskjær-effekten i United kan få store ringvirkninger på det europeiske managermarkedet.

– Ikke bli overrasket hvis den neste store klubben som er i trøbbel, går for en tidligere spiller for å gjenskape gamle bragder, skriver Liverpool-legenden og fortsetter:

– Det virker som at Solskjær har kommet inn på Old Trafford og bedt om at alt skulle stilles tilbake slik det var da han dro. Han har skrudd klokken tilbake til «Fergie time». Han har ikke trengt å lære United-måten å gjøre på eller øve på å håndtere vanskelige spørsmål fra mediene. Alt har vært så avslappet og naturlig.

CARRA-ROS: Jamie Carragher i Telegraph beundrer jobben Solskjær har gjort. Foto: Arilas Berg Ould-Saada / VG