Markus Henriksen åpner for overgang til fransk storklubb

OLIVA (VG) Markus Henriksen (26) går langt i å antyde at han ønsker seg en overgang til sommeren. Den franske storklubben Bordeaux er blant de mest aktuelle destinasjonene.

Frem til nylig var trønderen på utgående kontrakt i den engelske Championship -klubben Hull City . Men avtalen inneholdt en klausul om en ettårig forlengelse, og den valgte de å utløse i begynnelsen av mars.

Dermed er Henriksen tilknyttet Hull, som han er kaptein for, frem til sommeren 2020. Men det betyr ikke at han blir værende så lenge.

– Det var noe jeg skjønte at de kom til å gjøre. De hadde en opsjon som de hadde sin fulle rett til å bestemme om de skulle bruke eller ikke. Hadde de ikke gjort det, hadde de ikke fått noen penger for meg uansett hva som skjer, sier Henriksen til VG.

– Har en plan

– Var det mot ditt ønske?

– Jeg hadde ikke så mye jeg skulle ha sagt. Jeg var klar over det da jeg skrev under på kontrakten.

Henriksen tror Hulls avgjørelse først og fremst handler om at de ønsker å opprettholde nordmannens salgsverdi under sommerens overgangsvindu, snarere enn at de er fast bestemt på å beholde ham i flere år.

– Jeg har en plan om ting som jeg tror vil skje, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

– Hva er den planen?

– Det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det eneste jeg kan gjøre, er å gjøre det så godt jeg kan. Nå er jeg Hull-spiller. Jeg har syv kamper igjen å spille. Og så setter jeg med ned til sommeren og finner ut hva som er best for meg og Hull, sier Henriksen.

Fristet av Bordeaux

I januar la den franske storklubben Bordeaux, som har vunnet Ligue 1 seks ganger, inn flere bud på 26-åringen, men alle ble avslått av Hull.

– Du skal ikke … Vi får nå se hva som skjer. Det er absolutt noe som kan skje. Jeg prøver ikke å tenke for mye på det, men den klubben du snakker om, er veldig attraktiv for min del, sier Henriksen.

– Du vil gjerne dit?

– Jeg har jo sagt at hvis jeg skal skifte klubb, så ønsker jeg meg til en av de fire-fem beste ligaene. Frankrike er en liga som er der. Det er viktig for meg at det er en klubb som virkelig ønsker meg, og så langt vet jeg at dette er en klubb som har fulgt meg veldig mye. De la inn en del bud i januar, men Hull nektet å selge. Det aksepterer jeg, så får vi se om de kommer tilbake i løpet av sommeren.

– Tror du de kommer til å være mer samarbeidsvillige om en overgang til sommeren, etter at de utløste klausulen i kontrakten din?

– Det håper jeg selvfølgelig. De hadde ingen diskusjoner med meg om hva jeg tenkte og min situasjon. Jeg fikk noen beskjeder da de takket nei til budene som kom i januar, om at de trengte meg for å ha muligheten til å prøve å rykke opp. Så får vi sette oss ned til sommeren og se hva som er best for både meg og klubben, sier Markus Henriksen .