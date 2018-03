Manchester City kan sikre rekordtidlig seriegull – mot Manchester United

Publisert: 31.03.18 20:20 Oppdatert: 31.03.18 20:50

FOTBALL 2018-03-31T18:20:31Z

(Everton – Manchester City 1–3) De har vist mestertakter i store deler av sesongen. I neste serierunde, i Manchester-derbyet, kan Manchester City bli nettopp det. Seriemestere.

Pep Guardiola & co. tok lørdag et nytt, stort steg mot ligagullet med sin 50. seier med Manchester City .

Kampen mot Everton var så godt som over etter et kvarters spill, og det endte med 3–1-seier, takket være scoringer fra Leroy Sané, Gabriel Jesus og Raheem Sterling.

Det er dårlig nytt for dem som heier på klubben fra den røde delen av Manchester.

– Viktigere for fansen, mener Guardiola

Guardiola & co. har i skrivende stund en luke på 16 poeng ned til byrival Manchester United. Det betyr at det i realiteten bare er et tidsspørsmål før de offisielt kan kalle seg seriemestere.

Det spørsmålet kan besvares allerede neste lørdag.

Manchester City kan nemlig sikre seriegullet hjemme mot ingen ringere enn byrival Manchester United (!) i neste serierunde. Da kan de i tillegg sikre et rekordtidlig seriegull – en rekord de i så fall tar fra nettopp Manchester United.

De røde djevlene sikret i 2001 seriegullet den 14. april, mens denne sesongens potensielt tittelavgjørende oppgjør spilles 7. april.

– For fansen er det viktig, det er spesielt. Det viktigste oss er å vinne, uansett hvor vi spiller og hvem vi spiller mot. Vi skal forberede oss på best mulig måte, sier Guardiola etter kampen.

Manchester City går nå en stor uke i vente. Onsdag venter Liverpool i Champions League-kvartfinalen , etterfulgt av «seriefinale» mot Manchester United lørdag.

– Disse to kampene er det viktigste nå, understreker Guardiola.

Heller ikke Manchester City-kaptein Vincent Kompany ville legge for mye i Manchester-derbyet, og også han trekker frem supporterne.

– Det ville betydd alt for fansen. Jeg har bodd lenge nok i Manchester til å vite hva det betyr. Det blir nok en fantastisk ramme rundt kampen. Men vi må fokusere på Liverpool-kampen først, sier Kompany.

Ny maktdemonstrasjon

Men tilbake til denne lørdagen.

På stadionet hvor Guardiola forrige sesong ble påført trenerkarrierens styggeste tap , var det denne gangen aldri noen tvil om hvor poengene skulle.

Leroy Sané ga Manchester City ledelsen med en knallhard volley, etter nydelig forarbeid av Aymeric Laporte og David Silva. Deretter viste Gabriel Jesus Yannick Bolasie hvordan man scorer med hodet.

Bolasie fikk nemlig en enorm sjanse til å utligne da han headet over mål fra fem meters hold, men etter at headingen hans gikk over, satte City umiddelbart i gang et angrep.

Sané flikket ballen lekkert over Phil Jagielka, før han spilte fri Kevin De Bruyne. Han fant Jesus inne i boksen og brassen stanget ballen i mål, via ansiktet til Everton-målvakt Jordan Pickford.

Da viste kampuret 14 minutter.

Citys tredje for kvelden var det Raheem Sterling som sto for. David Silva serverte nok en gang, og innlegget var mer eller mindre ferdigscoret. Sterling gjorde ingen feil og ekspederte ballen i mål.

Yannick Bolasie scoret Evertons trøstemål etter 63 minutter da han traff først den ene stolpen, så den andre, før ballen gikk i mål.

Flere Everton-scoringer ble det ikke, og nå venter to «cupfinaler» for Manchester City.