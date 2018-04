BRA MÅL, KOMPIS: Gianluigi Buffon la ikke skjul på at han var imponert av Cristiano Ronaldos oppvsining på Juventus Stadium. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Buffons vakre Ronaldo-hyllest

Publisert: 04.04.18 07:27

Blikket og tommelen forteller det meste. Gianluigi Buffon (40) gjorde som resten av fotballverden, hyllet Cristiano Ronaldo (33).

De ga hverandre en varm og lang klem. Juventus-keeperen kapitulerte med stil, som vanlig. Det ble ikke noe VM på Buffon, og det blir heller ikke en fjerde mulighet til endelig å vinne en Champions League-finale denne våren.

Men han falt for en av fotballens største, og for et helt spesielt øyeblikk. Det hørtes ut som en liten trøst oppi en stor skuffelse.

«Vi så hva Ronaldo er og alltid har vært, en spiller med et ekstraordinært nivå», sier Buffon til TV-kanalen Mediaset Premium etter portugiserens to mål på Juventus Stadium, banen der nesten ingen motstandere scorer.

Buffon skjønte sikkert like lite som de fleste andre i det 64. minutt. Det var som hentet ut av en tegneserie om en superhelt da Ronaldo steg til værs, la seg på rygg og traff ballen helt perfekt, 2,4 meter over bakken (ifølge Viasat). Det var et av de vakreste Champions League-målene noen gang, men det var noe mer: Det viste også at Cristiano Ronaldo fortsatt er laget av den samme unike fysikken.

Han er blitt 33 år. Da er man gjerne iferd med å bli gammel i fotballens verden, særlig hvis man er angriper, særlig hvis man er angriper på laget som har vunnet verdens beste turnering to år på rad, med de kravene det fører med seg, særlig når man er tvunget til å levere, igjen og igjen.

Da er det ikke normalt å ligge kattemyk som Steinar Hoen og avgjøre en Champions League-kvartinale. Men Cristiano Ronaldo er ikke normal, han er en av verdens best gjennomtrente idrettsmenn. Derfor har han fortsatt kraften, spensten, luftstyrken, råskapen, og derfor er eventyret om mannen fra Madeira neppe i nærheten av sin slutt.

Manchester Uniteds mangeårige fysiske trener Mick Clegg har forklart hvordan Ronaldo igjen og igjen og igjen slo fast at «jeg skal bli best i verden». Han har beskrevet Ronaldos ekstreme perfeksjonisme, som bruken av eksperter og egen kokk. I et intervju med Daily Mirror i 2013 slo Clegg fast at Cristiano Ronaldo er så dedikert at kan holde nivået til han er 40. Det gjenstår å se om det er mulig, den nåværende kontrakten går ut når han er 36.

Det var nok mange som så smått begynte å nedskrive Ronaldo da sesongen startet trått i fjor høst. Og det er selvsagt mulig å kritisere ham for at han ikke har vært like god hele sesongen, at det er hovedgrunnen til at Barcelona tidlig kunne stikke av i ligaen.

Likevel føles det riktigere å hylle ham for å ha slått tilbake. 39 mål på 36 kamper denne sesongen er brutalt, det samme er 23 mål i 2018 og 118 Champions League-mål totalt. Akkurat nå ser han ustoppelig ut.

Kanskje ender det med at Cristiano Ronaldo kan sende en kopi av den femte Champions League-pokalen til CR7-museumet i fødebyen Funchal.

I mellomtiden kan han jo be om at det lages et maleri av «Brassesparket i Torino».

PS ! Cristiano Ronaldo ligger an til å bli Champions Leagues toppscorer for sjette år på rad. I 2014/15 delte han tittelen med Neymar og Lionel Messi.

