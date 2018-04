SKADESMELL: Martin Ødegaard har spilt sin siste kamp for sesongen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Heerenveen-journalist til VG: Sesongen over for Ødegaard

Publisert: 03.04.18 11:01 Oppdatert: 03.04.18 11:18

Martin Ødegaard (19) skal ha brukket foten, hevder nederlandsk journalist.

Journalisten Sander De Vries, som dekker Heerenveen tett for lokalavisen Leeuwarder Courant , hevder å ha fått nyheten bekreftet fra Heerenveen.

– Ødegaard har brukket foten. Jeg vet ikke nøyaktig hvor lenge han blir ute, men det er uten tvil rundt to måneder, sier De Vries til VG.

Han fastslår:

– Sesongen hans er definitivt over.

Det var under søndagens bortekamp mot Heracles, som Heerenveen vant 2–1, at Ødegaard måtte halte av banen på grunn av en skade i venstre fot . Landsmann Morten Thorsby scoret for øvrig i samme kamp.

Ødegaard ga nylig tydelig uttrykk for at regner med at han forlater Heerenveen , der han er på utlån fra Real Madrid, etter sesongslutt. Dermed kan den norske unggutten ha spilt sin siste kamp for den nederlandske klubben, som har fem ordinære seriekamper igjen av sesongen.

– Jeg skal prøve å få en god avslutning på sesongen, og så skal jeg tilbake til Madrid for å ta en evaluering der, sa Ødegaard til VG under landslagssamlingen i slutten av mars.