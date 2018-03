PÅ ETTERSKUDD: Aaron Mooy jager Fredrik Midtsjø i privatlandskampen mellom Norge og Australia på Ullevaal. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Premier League-stjerne tviler på at Hareide ble skremt...

ULLEVAAL (VG) (Norge-Australia 4-1) Danmarks landslagssjef Åge Hareide (64) var på jobb på Ullevaal for å se VM-motstander Australia mot Norge.

– Ikke i dag, svarer Huddersfield-spilleren Aaron Mooy på VGs retoriske spørsmål om han tror Hareide ble skremt av det han så.

– Vi gjorde noen enkle feil. For mange enkle feil, legger han til.

Bert van Marwijk og assistent Mark van Bommel fikk ikke akkurat noen drømmedebut som Australias trenerteam. Norge vant 4-1 på Ullevaal, og Australia bør bruke tiden godt før sommerens fotball-VM.

Australia er i VM-gruppe med Frankrike, Peru og Danmark.

– Det er et skuffende resultat. Helt kart. Vi lærer oss den nye stilen til treneren. Han har bare vært sammen med oss i tre dager, og stilen er annerledes enn hos den forrige manageren. Så vi må tilpasse oss så fort vi kan, sier Mooy.

– Hvordan var det å spille i denne rammen – med få tilskuere og i vintervær?

– For meg er det ok, for jeg spiller i England. Og mange av våre spillere i Europa er også vant til været.

– Er det vanskelig å motivere seg når det bare er 5871 tilskuere?

– Vi har alle spilt kamper hvor det ikke er så mange tilskuere, som da vi var yngre. Det betyr ikke noe. Vi skal bare jobbe med spillet vårt.

