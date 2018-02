BLE TILSKUER: Alexander Sørloth måtte nøye seg med oppvarming under sitt første møte med Selhurst Park. Foto: Dan Weir/PPAUK/REX/Shutterstock

Magiske, geniale, skumle Premier League

kommentar

Publisert: 05.02.18 06:13

FOTBALL 2018-02-05T05:13:18Z

LONDON (VG) Tenk at iskalde, umoderne Selhurst Park er tilholdsstedet til den 26. rikeste fotballklubben i verden.

«Be loud, be proud, be Palace», melder speaker – og det er et voldsomt trykk når hjemmelaget jager seiersmålet som aldri kommer.

Alexander Sørloth (22) får ikke være med på moroa. Han varmet opp, satte seg, varmet opp og til slutt bare tøyde han for syns skyld, i tilfelle Roy Hodgson skulle se i hans retning. Men det gjorde ikke manageren, nordmannen må vente på sin Premier League-debut.

Det går nok fint. Han er uansett kommet til fotballhimmelen, selv om han neppe vil bosette seg i Selhurst i Croydon, et kriminelt belastet og ikke altfor innbydende område, to tungt trafikkerte mil sør for Oxford Street.

Kontrakten skal være verdt rundt 20 millioner kroner i året, en uforståelig lønn for de fleste av oss, et skuldertrekk i Premier League.

Til tross for enorme sjanser måtte Crystal Palace nøye seg med 1–1 mot Newcastle. Mannen Sørloth må flytte på i jakten på spissplassen, Christian Benteke, misbrukte flere av dem, selv om det skal sies at han brukte kjempekreftene, var sentral og fikk en avgjørende straffe. Likevel: Han har bare scoret to ganger på sine 21 siste kamper. Crystal Palace trenger mål. Alexander Sørloth står klar.

Men konfrontert med at det kan være en fordel for ham selv at Benteke ikke scoret, høres Sørloth oppriktig ut da han med en gang sier: «Nei, jeg har selvfølgelig lyst til at vi skal vinne kampen».

Det er i hvert fall klokt sagt. Crystal Palace befinner seg i en rekordstor «nedrykkshaug», halve Premier League kan rykke ned, og nærmest nå venter Everton borte, Tottenham og Manchester United hjemme og Chelsea borte. Det kan bli en utfordrende sesongavslutning. Sørloth har kontrakt i fire og et halvt år, og, for å si det forsiktig, fremtiden blir ikke like morsom hvis han ender i Championship etter noen få måneder.

Det er i Premier League alle vil være, det er i Premier League alle pengene finnes, det er i Premier League sikkerhetsvaktene tar Sørloth i armen og skyver ham pent inn bak sotede ruter.

Og da Tottenham utligner til 2–2 i straffedramaet på Anfield litt senere på kvelden, et oppgjør mellom nummer tre og fem på tabellen, følger hele verden med. Det er bare fire land som ikke har noen form for TV-avtale med Premier League: Nord-Korea, Cuba, Moldova og den karibiske øystaten Saint Kitts og Nevis.

Derfor er det bare 25 fotballklubber som tjener mer penger enn vesle Crystal Palace, derfor er snart hele Premier League inne på «topp 30», derfor ønsker Palace bruke tre år og én milliard på å totalmodernisere Selhurst Park. Men da gjelder det å holde seg i Premier League, for dette er også en skummel plass å være. Faller du utenfor stupet, kan det ta lang tid å klatre opp igjen.

Kanskje handler den ufattelige populariteten om den intense fotballen, taklingene, stemningen, kanskje er det språket som alle kan, kanskje er det markedsføringen, mest sannsynlig handler mye om at BBC og ITV var så tidlig ute med å selge kamper til resten av verden, altså det som i Norge var «Tippekampen».

Det var der det startet for veldig mange, den magiske tiltrekningskraften som aldri slapp taket og da toppklubbene brøt ut og dannet Premier League på begynnelsen av 90-tallet, var grunnmuren allerede ferdig.

Man kan gjerne le av at de engelske lagene ikke har fått mer ut av pengene de siste sesongene, men økonomisk er dannelsen av Premier League det mest geniale fotballen har sett. 25 år senere er vel egentlig spørsmålet om dette bygget er i ferd med å bli for stort for sitt eget beste.

I januarvinduet brukte Premier League mer penger enn de fire andre store ligaene til sammen. Hvor lenge kan europeisk fotball leve med et så stort klasseskille, som bare vokser og vokser?

Og vil Premier League i sin nåværende form overleve sitt eget klasseskille? Hvert eneste år vet vi hvilke klubber som er topp fem-seks-syv (med Leicesters vakre unntak), og på nedre halvdel lager man nesten sin egen tabell, der alle som fornyer kontrakten vinner gull verdt over én milliard kroner.

Vil dette være spennende for massene i overskuelig fremtid? Vil Crystal Palace-Newcastle fortsette å engasjere over hele verden år etter år? Eller vil det til slutt bli gjort alvor av en europeisk superliga? I Tyskland og Frankrike er det sånn sett enda mer ekstremt, der er det én klubb som har alle pengene.

Inntil videre er det utenkelig at noen klubber skal bryte ut av Premier League, og når TV-avtalene stadig øker med et tosifret antall milliarder, har jo de fleste det ganske fint.

Så gjenstår det å se om speakeren på Selhurst Park også neste sesong kan ønske Premier League-lag velkommen til «the pride of South London».