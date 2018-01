TILBAKE: Martin Ødegaard gikk rett inn på laget etter å ha vært ute med skade i nesten to måneder. Dette bildet er fra møtet med PSV tidligere i sesongen. Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Europe

Skandalescener i Ødegaard-comeback

Publisert: 20.01.18 23:21

FOTBALL 2018-01-20T22:21:19Z

(Vitesse - Heerenveen 1–1) Martin Ødegaard hadde vært ute halvannen måned med en ankelskade. Comebacket ble heller haltende, i en kamp som vil bli husket for et par stygge episoder.

19-åringen greide aldri å prege bortekampen mot Vitesse, og fikk seg også en tøff smell i det høyre kneet ti minutter før slutt.

Heerenveen skal være glad for at laget reiser hjem med det ene poenget, men på den annen side skal Vitesse være glad for at laget fikk beholde 11 mann på banen.

TV-bildene viste at hjemmelaget skulle hatt to røde kort, begge etter særdeles ufine angrep på Heerenveens høyreback Denzel Dumfries:

Først etter en halvtime da slovenske Tim Matavz gikk bort og plantet albuen i ansiktet til Dumfries, uten at ballen var i nærheten. Dumfries ble liggende, men ingenting skjedde med Matavz.

Så skulle Dumfries markere amerikanske Matt Miazga i forbindelse med en corner i 2. omgang. Miazga, eid av Chelsea, tok rett og slett et godt tak og klemte til i skrittet til 21-åringen som ble kåret til «årets talent» i 2016.

Heerenveen-spillerne reagerte kraftig ved begge anledninger. Dommeren gjorde ingenting, så gjenstår det å se om det vil skje noe i etterkant.

Heerenveens danske stopper Daniel Høegh satte ballen i eget nett da Vitesse tok ledelsen. Deretter var hjemmelaget klart best, men isteden utlignet Heerenveen ut av nesten ingenting, et mål vakkert løftet inn i åpent mål av Pelle van Amersfoort.

Martin Ødegaard hadde noen fine involveringer, men greide aldri å prege kampen. Han hadde et skudd høyt over, fra skrått, kort hold, tidlig i 1. omgang, og var tredje sist på ballen da Henk Veerman hadde Heerenveens beste sjanse i 2. omgang.

Men Vitesse var best spillemessig, og hadde de klart største mulighetene til å sikre seg alle poengene.

Heerenveen, som åpnet sesongen strålende, er nede på niendeplass med 24 poeng etter 19 (av 34) serierunder. Vitesse står med 28 åpoeng på syvendeplass, og laget har den siste kvalikplassen til Europa League. Avstanden opp til kvalik-plassene til europacupspill begynner å bli i overkant stor.

PS! Morten Thorsby var ute med karantene. Thorsby og Henk Veerman er toppscorere med fire mål hver, for et Heerenveen som bare har scoret 26 ganger på 19 kamper.