Ny Sarpsborg-profil solgt: Sigurd Rosted klar for Gent

Publisert: 08.01.18 14:22

Sigurd Rosted (23) har signert en kontrakt med den belgiske toppklubben Gent.

Natt til lørdag kunne VG fortelle at Sarpsborg og Gent var enige om en overgang for midtstopperen, som lørdag morgen satte seg på flyet i retning Belgia. Nå er overgangen et faktum: Midtstopperen skrev mandag under på en 3,5-årsavtale med den belgiske klubben, får VG opplyst.

Rosted trente for første gang med sine lagkamerater mandag formiddag. På ettermiddagen bekreftet Gent overgangen på sine hjemmesider .

– Det er veldig moro. Jeg gleder meg veldig til dette. Det blir bra, sier Rosted til VG på telefon fra Spania, der Gent er på treningsleir.

Rundt 13 millioner

Etter å ha innkassert nesten 25 millioner kroner, i tillegg til lukrative klausuler , for salget av Krépin Diatta til Club Brugge, får Sarpsborg nok en betydelig overgangssum fra Belgia. Etter det VG erfarer, har Rosted-overgangen en totalramme på rundt 13 millioner kroner.

Det har gått slag i slag for Rosted denne helgen. Lørdag reiste han til Gent sammen med Morten Wivestad fra agentfirmaet Keypass. Der ble de obligatoriske fysiske testene gjennomført før de satte kursen mot spanske Oliva, der den belgiske klubben befinner seg på treningsleir.

Søndag ble de personlige betingelsene i Rosteds kontrakt ferdigforhandlet, før selve signaturen altså fant sted mandag.

– Det har gått ganske fort, men samtidig har det gått sakte. Forhandlingene tok litt tid, så jeg satt bare og ventet på det. Det er en drøm som oppfylles, for jeg har alltid hatt lyst til å spille i utlandet, sier 23-åringen.

Overgangen kommer som en belønning for et kruttsterkt år for Rosted. Kjelsås-gutten var blant de mest sentrale spillerne på Sarpsborg-laget som tok seg til Eliteserie-bronse og cupfinale. Han var også tidvis en del av den norske landslagstroppen, men har til gode å debutere for Lars Lagerbäcks menn.

Gent-salg gikk i vasken

Mens overgangen til Rosted har gått ganske knirkefritt, har det ikke vært en problemfri helg for Gent. De var nemlig enige om å selge midstopperen Stefan Mitrovic til franske Saint-Étienne for 3,7 millioner euro, men spilleren feilet på den medisinske testen i Frankrike. Dermed gikk overgangen i vasken.

Mitrovic er mannen Rosted var forventet å erstatte, men det mislykkede salget har likevel ikke gått ut over kjøpet av den norske 23-åringen.

– Jeg fryktet det ikke, men vi fikk flere meldinger om det. Alle hadde fått det med seg. Men klubben sa bare at det ikke kom til å påvirke min overgang noe som helst, sier Rosted.

Han har allerede rukket å prate med en annen norsk Belgia-proff, Sander Berge (Genk), som holder til under to timers kjøretur unna.

– Det blir vel et par besøk. Med mindre han stikker, sier Rosted om sin Sevilla-aktuelle landsmann.

