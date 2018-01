MILLIONGUTTER: Sigurd Rosted (t.v.) og Anders Trondsen har begge blitt solgt fra Sarpsborg for tosifrede millionsummer. Det imponerer Kjetil Rekdal (t.h.). Foto: NTB scanpix

Rekdal roser Sarpsborgs millionfest: – Voldsomme tall

Kjetil Rekdal er imponert over Sarpsborgs spillerlogistikk. Men han frykter at klubben kan slite med å komme seg tilbake på 2017-nivå.

I løpet av sommeren i fjor og denne vinteren har Sarpsborg gjort tre spillersalg for til sammen nesten 50 millioner kroner: Anders Trondsen til Rosenborg , Krépin Diatta til Club Brugge og Sigurd Rosted til Gent .

Salgene inneholder også gylne klausuler som kan innebære enda større inntekter for Sarpsborg i fremtiden.

– Det har vært imponerende, konstaterer Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal.

– Vi er ekstremt stolte av det, innrømmer Sarpsborg-sportssjef Thomas Berntsen, som forklarer det med «knallhard jobbing», «flaks» og «dyktighet».

– Kan ta nye steg som klubb

De tre nevnte spillerne kom til Sarpsborg for rundt 2,5 millioner kroner til sammen. Totalt sett er det grunn til å tro at Sarpsborg-overskuddet på disse tre operasjonene ligger på godt over 40 millioner kroner.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er voldsomme tall for en klubb som Sarpsborg. De har bygget seg opp til å ha et veldig godt og trygt økonomisk fundament hvis de klarer å forvalte det på en skikkelig måte. Berntsen & Co har vært ekstremt flinke til å treffe på det de gjør, sier Rekdal.

– Spillersalgene gjør at vi kan ta nye steg som klubb. Disse pengene vil delvis bli reinvestert i spillertroppen, men vil også bli brukt til å lage bedre rammebetingelser for de vi allerede har. De gjør at vi kan sitte enda roligere i båten til vi får riktig pris for spillerne våre. Vi skal også utvikle den ene kortsiden på stadion, sier Berntsen.

– En vanskelig situasjon

Med tre så viktige spillere ut av portene på et halvt år er imidlertid både Rekdal og Berntsen noe bekymret for om Sarpsborg klarer å holde det sportslige nivået som sikret dem både Eliteserie-bronse og cupfinale i 2017.

– Det er klart det er fantastisk økonomisk, men det spørs om de klarer å erstatte dem. De vil bli svekket sportslig. Det kan sikkert ta to år før de kommer tilbake til det nivået de var på nå, men det er ingen vanvittig nedtur for Sarpsborg å bli nummer seks eller syv. Det ville vært fiasko i Brann eller VIF, sier Rekdal.

Berntsen legger ikke skjul på at det blir utfordrende:

– Vi er preget sportslig av å ha solgt de spillerne. Spesielt salget av Rosted har satt oss i en vanskelig situasjon. Det må vi være ærlige nok til å si. Det som gjør at vi er usikre, er at tilgangen på midtstoppere er begrenset. Det har også blitt litt for store omveltninger på kort tid. Men vi er nødt til å tilpasse oss.

Her forklarer han hvordan Sarpsborg jakter på skjulte juveler:

