To nordmenn på hodet ut av Europa League - Gulbrandsen og Berisha videre

Publisert: 22.02.18 20:51 Oppdatert: 22.02.18 23:30

FOTBALL 2018-02-22T19:51:48Z

(Atletico Madrid - København 1–0, 5–1 sammenlagt, Zenit - Celtic 3–0, 3–1 sammenlagt, Red Bull Salzburg - Real Sociedad 2–1, 4–3 sammenlagt) Ståle Solbakken og Kristoffer Ajers Europa-eventyr er over, men Fredrik Gulbrandsen og Valon Berisha kan juble over videre spill i turneringen.

Europa League er nå to nordmenn fattigere.

Aller verst er det kanskje for Kristoffer Ajer og Celtic, sm mistet ledelsen de hadde fra den første kampen. Ståle Solbakken og København hadde i realiteten svært små sjanser mot Atletico Madrid.

Ajer høstet massevis av ros etter den første kampen mot Zenit , hvor skottene gikk seirende av banen med sin 1–0-seier.

I Russland gikk det imidlertid langt verre.

Nordmannen spilte hele kampen, og fikk en tung dag på jobben. Zenit-spillerne herjet med skottenes forsvar, og takket være scoringer fra Branislav Ivanovic, Daler Kuzyaev og Aleksandr Kokorin, snudde Zenit kampen og tok seg videre med 3–1-sammenlagt.

3–0-tapet i Russland er Celtics verste tap i Europa League siden 1991, da de tapte 5–1 borte for Neuchâtel Xamax, melder Opta .

Det var langt mer overraskende at det skjedde enn at det ikke gikk veien for Solbakken og København.

Den danske klubben, som allerede har hatt en tung sesong , fikk ingen opptur mot giganten Atlético Madrid . Oppgjøret var så godt som avgjort etter det første møtet i Parken, hvor spanjolene sendte København hjem som slakt , og tok med seg en 4–1-seier hjem til Spania.

Og i den spanske hovedstaden ble det nok en gang seier for Atletico, denne gang 1–0, takket være Kevin Gameiros fulltreffer. Det endte dermed med 5–1-seier sammenlagt for Atlético Madrid.

Fredrik Gulbrandsen, kom inn på overtid av oppgjøret da Red Bull Salzburg tok seg videre med 4–3-sammenlagt over spanske Real Sociedad.

Det første oppgjøret i Spania endte 2–2, mens det ble 2–1-seier for Gulbrandsen & co vant 2–1 hjemme i Østerrike.

Munas Dabbur sendte Gulbrandsens lag i føringen, før Raul Navas utlignet. Senere i kampen ble samme man utvist og lagde straffe, og den ekspederte tidligere Viking-spiller Valon Berisha i mål.

Dermed er Salzburg videre i turneringen.