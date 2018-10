England med knusende seier borte mot Spania

FOTBALL 2018-10-15T20:42:24Z

(Spania–England 2–3) Tre frekke scoringer og en førsteomgang for historiebøkene sørget for at et rekordungt engelsk lag sikret seg en herlig skalp. «Utskjelte» Raheem Sterling (23) scoret to ganger.

Publisert: 15.10.18 22:42 Oppdatert: 15.10.18 23:18

Sist England vant en landskamp i Spania, var da Gary Lineker scoret fire ganger i privatkampen som endte med 4–2-seier i 1987. Siden da hadde ikke England scoret i Spania, og tapt fire ganger. De tapte også hjemme på Wembley i den første Nations League-kampen for en drøy måned siden.

Men i kveld fikk mannskapet til Gareth Southgate en herlig hevn, og det med en startoppstilling som ifølge TV 2 var den yngste siden 1959.

Sterling, som har puttet jevnt og trutt for Manchester City, hadde ikke scoret for England på over tre år. Men i Sevilla løsnet det virkelig for 23-åringen som ikke hadde scoret siden møtet med Estland i oktober 2015.

–Jeg har ikke scoret på en stund for England. Det er klart det har vært frustrerende, og alt presset–det kom ut i feiringen. Det er ikke noe som er bedre enn å score med England-trøyen på seg, sa matchvinner Sterling til BBC etter seieren.

Mot spillets gang scoret han etter en kontring, og en herlig pasning fra Marcus Rashford sendte Sterling alene igjennom. Selvsikkert banket han ballen høyt og hardt i nettet bak Manchester United-keeper David de Gea.

Før Englands scoring hadde Marcos Alonso vært svært nær scoring med en avslutning fra kloss hold som traff hodet til keeper Jordan Pickford.

Spania fortsatte å presse etter 0–1-målet, men i det 30. minutt var det klart for en ny kalddusj. Harry Kane serverte et herlig fremspill til Rashford, og unggutten plasserte ballen ned i hjørnet til høyre for klubbkamerat De Gea.

Scoring nummer tre kom i det 38. minutt, og igjen var det lekre detaljer. Ross Barkley løftet ballen inn i feltet, og Kane skled pasningen perfekt til Sterling som kunne tuppe inn 3–0 til England fra fire-fem meter.

Det er første gang i historien at Spania har sluppet inn tre mål i første omgang i en tellende landskamp på hjemmebane ... England hadde for øvrig ballen i bare 30 prosent av tiden i løpet av de første 45 minuttene.

Pickford slapp med skrekken

Etter pausen ble det som forventet kjør mot det engelske målet. Spanias første redusering kom ved innbytter Paco Alcácer, som med sin første ballberøring headet i mål fra fem meter.

Sergio Ramos skallet inn 2–3, men det var syv minutter på overtid og altfor sent.

Det vil uansett bli mange diskusjoner rundt en meget spesiell situasjon som oppsto da en drøy time var spilt. England-keeper Pickford rotet det til på et tilbakespill, og misset fullstendig da han skulle drible bort Rodrigo Moreno.

Sisteskansen mistet til slutt ballen, og brukte armene for å holde igjen Spania-spissen som var på vei mot det åpne målet. Nærmest i panikk satte han inn en susende sklitakling, og fikk klarert til corner. Men de spanske spillerne ville forståelig nok hatt straffespark for holdningen.

–Det var helt herlig! Spania er kanskje det mest formsterke laget i verden, og vi visste vi kunne slå dem. Andre omgang var tøff, men vi forsvarte oss bra og holdt unna for presset, oppsummerte kaptein Kane som altså hadde to målgivende pasninger.

PS Gruppe 4 i Nations League A-divisjon ledes av Spania, som har seks poeng på tre kamper. England har fire poeng, mens Kroatia har det ene fra 0-0-kampen mot England. Kroatia har bare to kamper spilt.