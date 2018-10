Özil-magi bak Arsenals syvende strake seier: - Han er et geni

FOTBALL 2018-10-22T20:51:52Z

(Arsenal-Leicester 3–1) Han både regisserte og scoret. Mesut Özil sto bak alle tre mål da Arsenal vant sin syvende strake seier og nærmer seg toppen av Premier League.

Publisert: 22.10.18 22:51 Oppdatert: 22.10.18 23:36

– Jeg blir helt syk av all negativiteten rundt Özil. Han spiller med et smil. Han er et geni. Det har vi sett i kveld, sier den tidligere ligamesteren med 50 mål for Blackburn, Chris Sutton, til BBC. Sutton var sterkt uenig i at Özil ble byttet ut med Aaron Ramsey mot slutten.

– Han er kapabel til å gjøre alt, sier lagkamerat Shkodran Mustafi i et intervju vist på TV 2.

Det underholdende byggverket til den nye Arsenal-manageren Unai Emery (eks PSG) ligger nå likt med Chelsea - bare to poeng bak ligalederen Manchester City og Liverpool. I alle turneringer står Arsenal nå notert med 10 strake seire.

– Vi er godt organisert og spiller med hjertet, sier Emery

«The Gunners» havnet under mot Leicester etter Bellerins selvmål før pause, men resten av scoringsshowet tilhørte mannen med nummer 10 på ryggen av den røde og hvite trøyen. Özil utlignet med et vakkert mål før pause.

Etter at Onyinye Ndidi hadde headet i Arsenal-tverrliggeren var det klart for mer Özil-magi foran et ekstatisk Emirates. Først tredde ballgeniet gjennom Bellerin på kanten. Pasningen satte ut hele Leicester-forsvaret.

– Helt vanvittig. Özil gjør en helt sinnsyk kamp, sier Erik Huseklepp i TV 2s studio.

Nylig innbyttede Pierre-Emerick Aubameyang kunne bare spasere ballen i mål minuttet etter at han kom på banen. Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger må ha gledet seg lengst inn i fotballsjelen over gavene hans tidligere spillere serverte på 69-årsdagen. Dette så ut som Arsenal i franskmannens storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet.

VG Live: Arsenal-Leicester fra minutt til minutt

Tre minutter etter 2–1 satte Mesut Özil i gang et nytt dødelig Arsenal-angrep med et hælspark på midtbanen. Til slutt stormet han inn i feltet, mottok en perfekt pasning fra Alexandre Lacazette, og vippet kula videre til Aubameyang.

Gabon-spissen hadde ingen problemer med å sette inn sitt sjette Premier League -mål for sesongen. Aubameyang har nå vært involvert i 21 mål på sine 22 ligakamper i England.

Leicester tok kommandoen i en god 1. omgang. Arsenal var svært heldige da dommer Chris Kavanagh ikke ga bortelaget straffe på Rob Holdings hands etter 17 minutter.

– Klokkeklar straffe, mente Huseklepp med 35 kamper for Norge.

– Det kunne vært straffe og utvisning for to gule kort for Arsenals-spilleren, sier Leicester-manager Claude Puel - som mener Leicester leverte årsbeste før pause.

Keeper Bernd Leno reddet da Harry Maguire headet hardt i det lengste hjørnet etter frispark signert James Maddison.

Men etter en halvtime fikk Leicester fortjent lønn for strevet. Onyinye Ndidi satte opp Ben Chilwell på kanten. Innlegget til kantspilleren gikk via Arsenal-back Héctor Bellerín og inn bak en utspilt Leno. Spanjolen fra Barcelona ble kreditert selvmålet.

Arsenal hadde ballen mest også før Leicester-scoringen. Etterpå tok de over sjansen også. Kasper Schmeichel leverte en kvalifisert redning på skuddet fra Alex Iwobi.

Rett før pause kom scoringen – og 1. omgangs høydepunkt på Emirates. Huseklepp kalte Arsenal-angrepet «fantastisk». Granit Xhaka spilte frem Mesut Özil. Tyskeren broderte en vakker trekant med Bellerin før han satte ballen forbi Schmeichel. Via den høyre stolpen til dansken. Med 30 mål er han nå den mestscorende tysker i Premier League.

– Så iskaldt. Så herlig arrogant. Nesten bare Özil som kan gjøre det der, meldte Huseklepp.

Så kastet han undertrøyen i pausen og leverte en 2. omgang det luktet svidd av.