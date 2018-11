Neymar kostet 2,36 mrd - får 42 mill. i året for «god oppførsel»

2018-11-09

Syns du Neymars overgangssum på 222 millioner euro var vill? Egentlig var den enda villere.

Publisert: 09.11.18 18:00

Verdens overlegent dyreste fotballspiller var i realiteten ytterligere 30 millioner euro dyrere da han fikk fra Barcelona til Paris Saint-Germain i fjor sommer. Det kan Football Leaks avsløre.

Det tyske magasinet Der Spiegel har mottatt over 70 millioner dokumenter knyttet til internasjonal toppfotball. De er delt med 14 partnere i nettverket European Investigative Collaborations (EIC), blant dem VG. Franske Mediapart har gransket Neymars overgang.

Det kommer blant annet frem at Neymar, og de andre PSG-spillerne, har en etisk del i kontrakten, knyttet til diverse krav og oppdrag, som oppførsel, punktlighet, overholde skattereglene, stille opp for supportere osv.

Neymars årslønn er på 285 millioner kroner skattefritt. 42,5 millioner kroner av disse betinger «god oppførsel», inkludert å hilse på supporterne før og etter kampene.

Dette gjelder altså alle spillerne, selv om de fleste får langt lavere beløp enn Neymar. Det ble kjent i TV-dokumentaren Envoyé Special på France 2 i går, og «hilsekravet» har vakt reaksjoner blant supportere, som føler at det tar bort glansen fra kontakten de har med sine store helter.

Det var 3. august 2017 det ble kjent at PSG hadde hentet den brasilianske superstjernen fra Barcelona.

Selv en fotballverden som allerede opererte med vanvittige overgangssummer var i sjokk. Utkjøpsklausulen var på 222 millioner euro, 2,12 milliarder kroner. De fleste så på det som et avskrekkende eventyrtall, mer enn det dobbelte av den forrige rekorden.

Qatar Sports Investment lot seg imidlertid ikke skremme, og nå viser det seg altså at det ikke stoppet på 222 millioner euro: Neymar har to agenter, den israelske veteranen Pini Zahavi og faren Neymar senior. Begge fikk 10,7 millioner euro av PSG, rundt 100 millioner kroner hver, mens moderklubben hans, Santos, fikk 8,6 millioner euro.

Zahavis andel utbetales i ganske like rater over fem år, og denne utgiften betinger at Neymar er i klubben. Det er en slags belønning for at Zahavi skal greie å overbevise Neymar om ikke å forlate PSG.

Neymar senior får pengene som belønning for at han overtalte sønnen til å gå til PSG. Faren insisterte sterkt på at seks millioner euro skulle betales allerede i januar 2018, og de neste tre tidlig i 2019. Så dersom Neymar skulle forlate Paris neste sommer, har Neymar senior allerede sikret seg nesten hele bonusen.

VG har sett dokumentasjonen på at Santos sendte en mail til PSG 9. august 2017, seks dager etter at overgangen var klar, og gjorde oppmerksom på artikkel 21 i FIFA-reglementet, om penger til moderklubben. 18. september kom regningen, «i forbindelse med Neymar da Silva Santos Júnior (“Neymar Jr.”) overgang fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain Football Club». Kravet var på 8.599.018,82 euro, drøyt 80 millioner kroner.

Totalt måtte PSG ut med 252 millioner euro for å sikre seg Neymar etter en overgangsjakt som fikk kodenavnet «Gold». Etter valutakursen på overgangsdagen er det 2,36 milliarder norske kroner.

Til sammenligning kan det nevnes at da Paul Pogba ble solgt fra Juventus til Manchester United for en snau milliard sommeren 2016, gikk 256 millioner kroner av den summen til agent Mino Raiolas firma Topscore Sports. Agenthonoraret var regnet som en del av overgangsbeløpet.

PSG tilbød først Neymar en årslønn på 25 millioner euro, men han fikk det han ba om: 30 millioner euro, 285 millioner kroner, og clou’et er at det aller meste skattefritt.

Klubben tar seg av skatten, hvilket betyr en årlig totalutgift på 54,7 millioner euro, skriver Mediapart. Det er 520 millioner kroner i året, cirka det samme som årsbudsjettet til den nåværende franske tabelltoeren Montpellier.

4,5 millioner euro, av lønnen på 30, er knyttet til «etiske bonuser», der det altså blant annet kreves at skatteregler overholdes. Det spesielle er at Neymar, som er dømt for skatteunndragelse i Brasil, ba om at skatteformuleringen ble fjernet. Det avslo PSG.

Inkludert lønningene vil Neymar koste PSG 528 millioner euro over fem år, nesten nøyaktig fem milliarder kroner, én milliard i året.

Det skapte problemer at Neymar hadde en «sign-on»-bonus på 610 millioner kroner da han forlenget med Barcelona i 2016. 190 av disse ble betalt med en gang, de resterende 420 skulle han få sommeren 2017, men Barcelona nektet da det verserte rykter om at han skulle bort. 1. august 2017 sendte Neymar et brev til Barcelona-ledelsen, med beskjed om at klubben hadde 24 timer på seg til å betale det resterende beløpet.

Barcelona plasserte isteden pengene hos en juridisk embetsmann, og konflikten pågår fremdeles. Den spanske storklubben har kommet med et motkrav på rundt 700 millioner kroner.

Neymar har sponsorkontrakt med rundt 30 forskjellige selskaper, som Nike, Red Bull, Gillette og hans avtale med Police solbriller gir ham nesten ni millioner kroner i året, viser Football Leaks-dokumenter.

I 2016 fikk han 8,5 millioner av Sabritas (potetgull) bare for det meksikanske markedet, og i 2014 betalte Toyota ham 5,2 millioner kroner for fire timers filming i Barcelona, i en reklamekampanje som bare kunne brukes i Thailand. Toyota tilbød ham også en av sine toppmodeller i Barcelona, samt en Hilux pickup i Brasil.

Neymar har også full rett til å promotere sponsorer som konkurrerer med de klubben har.

Nasser Al-Khelaifi krevde at brassens ankomst skulle markeres skikkelig. Han fikk det selvsagt som han ville, Eiffeltårnet lyste i PSG-farger og påskriften «Bienvenue Neymar jr.», velkommen Neymar. Football Leaks-dokumentene viser at den to dager lange velkomsfesten kostet 550.000 euro, over fem millioner kroner.

– Overgangen ser kanskje dyr ut i dag. Men spør meg heller om to år. Da er jeg sikker på at prisen på Neymar er doblet, sa president Al-Khelaifi.

Slik føles det neppe etter et drøyt år og mange skadeproblemer for Neymar. Financial Fair Play gjør dessuten at PSG trenger penger, høyere omsetning, for å kunne godtgjøre de enorme investeringene. Kylian Mbappé ble også hentet for 1,7-milliarder. Et av tiltakene var å forsøke å få de store sponsorene til å betale mer.

Nike-avtalen er for eksempel verdt under 200 millioner i året, en avtale som strekker seg helt til 2022. Til sammenligning skal Nike betale Chelsea over 600 millioner årlig, og Barcelona hele 1,4 milliarder. Verdien på draktsponsoratet til Emirates er heller ikke på mer enn snaut 200 millioner kroner årlig. President Al-Khelaifi ville ha 850 millioner, men samtalene har brutt sammen, og Emirates har takket nei til å forlenge kontrakten som går ut neste sommer.

Denne høsten er det ikke engang sikkert at PSG avanserer fra gruppespillet i Champions League. I så fall ryker flere hundre millioner kroner. Med to kamper igjen er Paris Saint-Germain nummer tre, ett poeng bak Napoli og Liverpool.

EIC, samarbeidsavisene knyttet til Football Leaks, har kontaktet Neymar og hans far. De har ikke besvart henvendelsene.