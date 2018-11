KLEDD FOR NORGE: Kristine Bjørdal Leine på vei ut av bussen før landskampen mot Nord-Irland i april. Nå er Frankrike-VM kanskje neste stoppested. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Landslags-Leine ga opp å bli sykepleier: – Det kom mange tårer

Kristine Bjørdal Leine (22) måtte velge mellom å bli sykepleier eller VM-spiller for Norge i Frankrike til sommeren. Hun valgte fotballen – med tungt hjerte.

– Det føltes som et nederlag etter å ha brukt så mange år på utdannelsen. Jeg hadde bestemt meg for å klare og bli sykepleier, så det kom mange tårer. Men når valget først var tatt føltes det som en lettelse, sier Kristine Bjørdal Leine.

I august ble det oppstyr i mediene da det først viste seg umulig å kombinere landslagsspill med sykepleierutdannelsen ved Vitenskapelige Høgskole Diakonhjemmet. Kristine Bjørdal Leine, som til daglig spiller i Oslo-klubben Røa, fikk klar beskjed om at utdannelsen krever 90 prosent tilstedeværelse for å få bestått.

Rekotor ved VID Diakomhjemmet, Ingunn Moser, presiserte at dette var et nasjonalt krav. Ikke skolens krav. Men det ble funnet en midlertidig løsning, slik at Leine fikk fri til de avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Slovakia (31. august) og Nederland (4. september).

Leine – fra Skodje utenfor Ålesund (fem landskamper) – medgir at det ikke ble noen enklere hverdag for henne etter at VM-plassen var sikret for kvinnelandslaget etter seieren over Nederland i Oslo. Hun kom skikkelig i skvisen mellom utdannelsen og det lidenskapelige forholdet til fotballen. Det endte opp med en utmattende følelse, forteller hun til VG.

– Jeg dro sliten til praksis. Jeg kom sliten til trening. Og kom inn i en dårlig sirkel. Sånn kunne det ikke være, kom jeg frem til, sier Leine.

Hun bekrefter at hun gir opp å bli sykepleier. At det ikke er noen vei tilbake. Hun vil imidlertid ta en annen utdannelsen. Men først satse alt på å etablere seg på landslaget, og har fått støtte fra landslagstrener Martin Sjögren for sitt valg.

På spørsmål fra VG om det er «verdt å droppe utdannelsen for å satse på VM-sluttspill», svarer hun litt nølende: – Det er selvsagt det jeg håper på, og for fremtiden håper jeg det finnes en annen utdannelse, som lar seg kombinere bedre med fotballkarrieren.

Hun medgir at problemene som oppsto i forbindelsene med kampene mot Slovakia og Nederland, og reglene som er til, så hadde det blitt vanskelig å få fri til landslagets til Japan (match 11. november).

Leder for Norsk Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen, har sterk medfølelse med Leine. Hun omtaler det som en veldig dramatisk beslutning.

– Denne historien bare forteller for et tøft valg fotballjenter står overfor, og at vi ikke har et bedre system, som ivaretar både idrettskarriere og det langsiktige i livet, sier Hege Jørgensen.

Hun synes det er trist at det ikke er en økonomi i kvinnefotballen lik den i herrefotballen. At jenter som vil satse ikke må leve på lånte penger.

– Vi ønsker at jentene skal ta utdanning, men ikke skal må jobbe seg i hjel. Men siden de er så pliktoppfyllende, så blir de presset dobbelt, sier Jørgensen.

Hun sier neste steg er å få på plass en økonomi i kvinnefotballen. Hun opplyser at et av tiltakene er at toppseriespillere nå kan søke jobb hos OBOS (sponsor) , og kombinere fotballen med jobb.