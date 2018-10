SKISKYTTERPROFILER: Ole Einar Bjørndalen (t.v.) og Ole Kristian Stoltenberg har tidligere konkurrert sammen. Dette bildet ble tatt for noen år siden. Foto: PRIVAT

Bjørndalen skal hjelpe Mjøndalen-spillerne før Viking-kampen

FOTBALL 2018-10-30T08:25:43Z

Nå får Mjøndalen opprykkshjelp av Ole Einar Bjørndalen (44).

Publisert: 30.10.18 09:25

Den pensjonerte skiskytteren har aldri vært spesielt interessert i fotball, men søndag rykker han inn som motivator når Mjøndalen tar i mot Viking hjemme på Isachsen Stadion.

Sånn går det når du utfordrer Mjøndalen-patriot Ole Kristian Stoltenberg i motbakkeløp på Simostranda - og taper veddemålet.

NRK-kommentatoren fant en passende straff for Bjørndalen: Å holde en «peptalk» før Mjøndalen-gutta før en kamp i Obos-ligaen.

Søndag formiddag er det på tide å innkassere «premien» når Ole Einar Bjørndalen er tilbake i gamlelandet.

– Vi er litt for voksne til å tatovere sjørøvere på ryggen som straff, og jeg måtte finne noe jeg liker og han ikke liker. Da ble en peptalk i forbindelse med en Mjøndalen-kamp «midt i» som Ola Lunde ville ha sagt, humrer Ole Kristian Stoltenberg.

Han innrømmer at Bjørndalen «ble litt sur» da han tapte veddemålet opp den gamle testløypa i Simostranda - to kilometer og et par hundre høydemeter - som skiskytteren benyttet i starten av karrieren.

– Sånn er det med vinnerskaller. Men han tar det som en mann og stiller opp på Isachsen Stadion og gjennomfører det vi er blitt enige om. Nå blir han Mjøndalens hedersgjest denne søndagen og det er stor stas å få tidenes norske idrettsutøver på besøk.

– Kan inspirere

Ifølge Stoltenberg er det mange som gleder seg. NRK-kommentatoren tror Bjørndalen vil inspirere selv om han kan fint lite om fotball.

– Han skal si noen ord i garderoben, og med alt han kan om toppidrett og motivasjon så er jeg sikker på at han vil levere noen kloke ord til fotballgutter i brunt, og som kan inspirere i jakten på direkte opprykk til Eliteserien.

Selv har han latt seg inspirere etter motbakkeløpet med Bjørndalen.

– Før løpet fleipet han med vekten min, at 104 kilo var mye å drasse på oppover bakkene. Men han motiverte meg til å trene litt mer, og nå er 12 kilo borte. Ole Einar får møte en kjekkere utgave av Stoltenberg. - Nå ser du bra ut, er det første han vil si, sier Ole Kristian Stoltenberg og ler.