Rashford reddet Mourinho etter grusom start: – Det burde ha vært 5- eller 6–2

(Bournemouth − Manchester United 1-2) Nok en gang snudde Manchester United etter å ha ligget under. Mot Bournemouth var det Marcus Rashford (21) som ble helt på overtid.

Publisert: 03.11.18 15:23

Noen dager etter at han fylte 21 år, kriget innbytter Rashford ballen inn etter et innlegg fra Paul Pogba.

Dermed kunne bortelaget juble for alle poengene etter en dramatisk kamp, for fra å ha ligget under 0-1, endte det 2-1 og med seier til Manchester United .

– Det var veldig deilig å få det målet, sier Marcus Rashford i et TV2-sendt intervju.

Ifølge Opta var det hans andre avgjørende overtids-scoring, og sammen med Paul Scholes og Robin van Persie er Rashford nå den med flest avgjørende overtids-mål for klubben i Premier League -sammenheng.

Anthony Martial scoret utligningsmålet for bortelaget, det etter at Callum Wilson sendte Bournemouth i føringen like etter ti spilte minutter.

Det er ikke første gang José Mourinho og Manchester United har snudd en kamp denne sesongen. Mot Newcastle lå laget under 0–2 for å vinne 3–2, og mot Chelsea snudde laget 0–1 til 2–1, før det riktignok endte 2–2.

– Vi må bli bedre i starten av kampene våre, sier Rashford.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor vi startet så svakt. Trenerne våre sa at det var sesongens beste oppvarming. Jeg tror at et par tabber skapte usikkerhet. Jeg elsker uttrykket «angrip, angrip, angrip», men man må ha balanse i laget når man taper ballen. Det skjedde igjen og igjen mot et bra lag, men vi var forberedt alt, sier José Mourinho, og priser seg lykkelig for at det sto 1–1 til pause.

– I pausen sa jeg at jeg var den heldigste manageren i Premier League. De burde ha vært 5- eller 6–2. Vi var skrekkelige defensivt, erkjenner han.

For José Mourinhos menn ble rundspilt fra start og havnet under etter scoring av formspiller Callum Wilson, men kom mye mer da kampuret rundet 30 minutter.

– Det kan ikke være meningen at det skal se sånn ut. Det var som å se en haug av unger bli sluppet løs i en godteributikk. Bournemouth-spillerne fikk gjøre som de ville, sier tidligere PL-proff Brede Hangeland for TV2.

Utligningen kom i det 35. minutt ved en annen formspiller: Anthony Martial, hans femte scoring på de siste fire ligakampene, og aller nærmest et nytt mål var bortelaget ti minutter ut i omgang nummer to.

Ashley Young prikket et frispark fra skrått hold i tverrliggeren, ballen la seg perfekt til rette for innbytter Marcus Rashford, men unggutten traff det ene stedet han ikke skulle treffe: Rett på Nathan Aké, den eneste Bournemouth-spilleren mellom Rashford og mål. Dramaet var ikke over av den grunn. Ballen spratt ut og traff Paul Pogba, var på vei inn i målet igjen, men der dunket David Brooks ballen unna en gang for alle.

Reprisene viste at omkring halve ballen var over linja.

Det er imidlertid ikke nok til at det dømmes mål, men mål ble det på.

På overtid fikk Rashford kriget ballen inn fra kloss hold, og dermed tar Manchester United seg opp på samme poengsum som Bournemouth på tabellen.

Etter elleve kamper har begge lag 20 poeng.

PS: Joshua King spilte ikke på grunn av en skade i ankelen.

