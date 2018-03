RYSTET: Pål André Kirkevold liker ikke det som skjer i dansk fotball om dagen. Her er han avbildet før landskampen mot Makedonia i november i fjor. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Klubb mistenkes for kampfiksing: – En skam for fotball-Danmark hvis det er tilfellet

Publisert: 20.03.18 12:53

Det danske fotballforbundet har åpnet sak mot Sønderjyske, som mistenkes for å ha tapt med vilje. – De må enten være beinharde, eller frikjenne dem, sier den norske Hobro-spilleren Pål André Kirkevold (27).

Da Sønderjyske slapp inn en scoring i sluttminuttene, som gjorde at Gustav Wikheim (25) ble matchvinner for FC Midtjylland , ble det rabalder i fotball-Danmark. Tapet gjør at Sønderjyske havner åttendeplass på tabellen, og dermed får en lettere nedrykksgruppe.

Pål André Kirkevolds Hobro ligger nå på sjuendeplass og får en vanskeligere nedrykksgruppe.

– Det virker som et råttent opplegg. Det blir ganske tydelig med de uttalelsene at de går for en åttendeplass. Jeg synes det er skremmende. Det er en skam for fotball-Danmark hvis det er tilfellet. Vi kunne aldri gjort noe sånt. Vi har gjort vårt beste uansett. Det er en deilig følelse når man ser på det styret som oppstår, sier Kirkevold.

– Det minst irriterende målet noensinne

Under kampen skrev Sønderjyske følgende meldinger på Twitter:

«89' MÅL! FC Midtjylland scorer! Det er det minst irriterende målet i 89. minutt noensinne. Vi er tilbake i den gode nedrykksgruppa.»

«Det er aldri deilig å tape. Men i dag har det vært en kjempefordel. Guttene gikk likevel for seieren til siste slutt ...»

Twittermeldingene har nå blitt slettet, og klubben har lagt ut en beklagelse.

Sønderjyske-spiller Christian Jakobsen sa også følgende etter kampen, ifølge Aftensposten :

– Det er latterlig, og så mye mer er det ikke å si. Det sårer stoltheten, men man gjør det som er det beste for klubben.

– Nulltoleranse

– Det blir kampfiksing hvis man går inn for det. Det er nulltoleranse for den type ting. Det hjelper ikke med bot om de har gått inn for å tape en kamp. Enten må de være beinharde eller så må de frikjenne dem. Regelverket sier det ganske tydelig: Er det kampfiksing er det rett ut, sier Kirkevold.

– Er det Sønderjyske eller ligasystemet som er den største syndebukken her?

– Det er jo først og fremst systemet, som åpner muligheten til den slags spill. Men Sønderjyske tar valget. De fleste ville nok spart seg for de twitter-meldingene og de uttalelsene. Hadde det skjedd her hadde det vært like greit å bare dratt hjem og funnet på noe annet. Hvis man skulle tapt en kamp med vilje... For meg er det uforståelig, avslutter den norske spissen.