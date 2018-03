UTE: José Mourinho etter at Manchester United røk ut mot Sevilla hjemme på Old Trafford i Champions Leagues 16-delsfinale. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Reagerer på Mourinhos 12 minutter lange forsvarstale: – Virker som han unnskylder seg

Publisert: 16.03.18 18:12

Manchester United-trener José Mourinho fortsatte «historieleksjonen» fredag etter klubbens pinlige Champions League-exit mot Sevilla i midtuken.

Portugiseren snakket uavbrutt i over 12 minutter på fredagens pressekonferanse før FA-cupmøtet med Brighton lørdag. Der gjentok han tirsdagens budskap at det ikke var «verdens ende» å ryke ut av Champions League mot Sevilla og at det «ikke er noe nytt for klubben» .

Mourinho brukte store deler av fredagens seanse til å snakke om «fotballarven», som han har overtatt i Manchester United , og mangelen på suksess som har preget klubben de siste syv årene.

– Det er for eksempel bare å se på sist gang United vant Champions League, noe som ikke har skjedd så mange ganger, var tilbake i 2008, sa Mourinho ifølge The Independent .

Fotballekspert i TV 2, Mina Finstad Berg, er usikker på hvor lurt det er å gni inn manglende suksess i ansiktet på fansen nok en gang

– Det virker litt som han forsøker å unnskylde seg. Jeg tror han undervurderer hvordan dette vil slå ut hos fansen. Noen kommer til å elske det, andre vil garantert hate det, sier hun til VG.

For det var tydelig at Mourinho hadde forberedt seg på hva han skulle si på pressekonferansen.

– I 2013: klubben ut på Old Trafford i 16-delsfinalen mens jeg satt på motsatt trenerbenk. I 2014: klubben røk ut i kvartfinale. I 2015: spilte ikke i Europa. I 2016: comeback i Europa, men røk ut i gruppespillet (i Champions League) og ut i gruppespillet i Europa League. I 2017: vant klubben Europa League med meg og nådde Champions League igjen. I 2018: vant gruppespillet med 15 av 18 poeng og røk ut i 16-delsfinalen, fortsatte Mourinho.

– Så på syv år, med fire forskjellige trenere, har man to ganger røket ut i gruppespillet og i den beste sesongen nådde klubben kvartfinale. Én sesong var man ikke kvalifisert for Europa-spill, Det er det som er «fotballarv», fortsatte Mourinho.

– Poenget hans er greit å få frem, og han forsøker nok å få frem en slags realitetsorientering. Men samtidig nevner han ikke spillere som Alexis Sanchez og Paul Pogba. Han får det til å virke som han har arvet et middelmådig lag. Det har han ikke, mener Finstad Berg.

Mourinho fortsatte å snakke om fotballarven i klubben, eller rettere sagt mangel på det. I løpet av de drøyt 12 minuttene streifet han innom tiden hans i Real Madrid, statistikk i Premier League vis-a-vis Manchester City, utskiftninger i United-stallen siden forrige sesong, hans gode forhold til Ed Woodward og Richard Arnold i klubbens støtteapparat og hvordan det er å være Mourinho iløpet av hans 10 måneders lange trofétørke i Manchester.

BBCs Simon Stone skriver at «Det er noen øyeblikk i en fotballjournalists karriere som man vil ta med seg resten av livet. Dagens pressekonferanse faller inn under den kategorien.»

Mourinho og Manchester United møter Brighton i FA-cupen lørdag klokken. 20.45.