Eliteserie-kamper utsatt - slik ser alle banene ut

Publisert: 08.03.18 14:54 Oppdatert: 08.03.18 15:53

Både Sandefjord-Ranheim og Stabæk-Start i den andre serierunden av Eliteserien er utsatt grunnet for dårlige baneforhold. VG har sjekket hvordan det står til med samtlige Eliteserie-baner under en uke før den rekordtidlige seriestarten.

Det er NFF i samråd med de aktuelle klubbene som har tatt beslutningen om å utsette de to kampene . Sandefjord-Ranheim får ny kampdato onsdag 11. april klokken 18:30, mens Stabæk-Start nå skal spilles torsdag 12. april 18:30.

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, forklarer beslutningen slik til fotball.no:

– Bakgrunnen er den ekstraordinære værsituasjon med mye snø på arenaene og dårlige værutsikter. Basert på situasjonen i dag og værutsiktene er det en betydelig risiko for at kampene ikke kan gjennomføres som planlagt.

VG har fått tilsendt bilder av samtlige klubber i Eliteserien for å få oversikt over hvordan det ser ut på de ulike stadionene. Bildene kan du se i bildegalleriet øverst i saken. De ble tatt tidlig denne uka.

Søkte om utsettelse

Jon Tunold, daglig leder i Stabæk, forteller til VG at klubben selv tok initiativ til å få utsatt kampen mot Start.

– Vi er veldig fornøyd med at Norges Toppfotball og Norges Fotballforbund har tatt denne vurderingen. Når det er så tidlig seriestart som i år, så er vi avhengig av fleksibilitet med tanke på kamper når været er som det er.

Han forteller videre at det ikke er noe poeng i å ta risikoen ved å spille kamper for tidlig på gressmatta i Bærum.

– Det ligger fremdeles mye snø på banen og det er meldt en god mengde med snøfall også fremover, så sånn som det er nå, så er ikke banen spillbar. Vi kunne i ytterste fall fått den klar til kampen mot Start, men da ville banen vært ødelagt for mange måneder fremover.

Den nye datoen for kampen, 12. april, er kun tre dager før Stabæk skal møte Tromsø på Nadderud.

– Vi skal fint klare at det blir tett mellom kampene. Det er mye bedre enn at vi skal ødelegge banen for mange måneder fremover, sier han.

Mye snø på mange baner

Da bildene øverst i saken ble tatt tidligere denne uka, var det Stabæk, Sandefjord, Brann, Rosenborg og Start som så ut til å ha størst problemet med snø og baneforhold. Start har kunstgress på Sør Arena, mens de andre klubbene har naturgress. Det er ikke meldt om utsettelse i kampene til Brann og Rosenborg.

Men medieansvarlig Gorm Natlandsmyr i Brann, kan berolige Bergenserne.

– Det ligger vekstduk over matta, det er full undervarme og det er sol i Bergen, så dette skal vi klare.

Kaldt og vindfullt i helgen

For resten av klubbene er det meldt rundt frysepunktet de fleste steder, hva temperatur angår. Kaldest blir det på Ranheim som får ned mot minus fem kuldegrader kvelden de serieåpner mot Brann.

På Østlandet er det meldt rundt én grad minus med lett snøfall da 18:00-runden sparkes i gang på søndag.

Aller verst er det dog for sørlendingene og IK Start som får null grader, sludd og opp mot ti sekundmeter vind, skal man tro pent.no.

I Molde er det meldt tre plussgrader, mens Kristiansund i sin mandagskamp mot Vålerenga i følge rapportene får en temperatur rundt frysepunktet og lett snø.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Sandefjord Fotball for kommentarer rundt utsettelsen av deres kamp.