Liverpool-helt advarer Solskjær: – Handler bare om hvem som forsvant

MANCHESTER (VG) Liverpools toppscorer i Premier League-historien, Robbie Fowler (43), advarer Ole Gunnar Solskjær (45) mot de underliggende problemene i Manchester United.

I sin spalte i Sunday Mirrors papirutgave skriver Fowler, som scoret 128 seriemål for Liverpool på 1990- og 2000-tallet, at han mener Solskjærs suksess i Manchester United må tas med en klype salt.

– Solskjær fortjener ære for en forfriskende spillestil som har fått tilbake litt glede rundt laget. Men United trengte desperat en forfriskning og en endring i stemningen etter José Mourinho, og dette handler bare om hvem som forsvant, ikke hvem som har kommet inn, skriver den tidligere Liverpool-helten.

Han mener «det skal mye mer til» for Solskjær enn bare «to enkle seirer» for å overbevise klubben på lang sikt.

– Jeg vil ikke rakke ned på det han har gjort så langt, tvert imot. Men United har problemer i troppen og i klubbstrukturen, og det kommer ikke til å forsvinne på magisk vis, skriver Fowler.

43-åringen, som også spilte for Manchester City, peker på kampprogrammet som «den beste nyheten» for Solskjær og mener at man burde forvente seier i åtte av de ni neste kampene. Han tror fortsatt at Tottenham-manager Mauricio Pochettino topper ønskelisten til Manchester United-ledelsen, men lukker ikke døren for Solskjær:

– Hvis Solskjær fortsetter som han har gjort i det som er et ekstremt snilt kampprogram, kan han tvinge ledelsen til å ta en vanskelig avgjørelse, i det minste politisk.

Solskjær har selv vanskelige avgjørelser å ta i tiden som kommer, ettersom flere stjernespillere er på vei tilbake fra skade, som Romelu Lukaku og Alexis Sánchez.

Sunday Express mener nordmannen har «et stort problem» på grunn av sistnevntes comeback, fordi han blir nødt til å vrake spillere for å få plass til ham.

Avisen foreslår Lukaku (spiss), Rashford eller Martial (venstrekant) og Lingard (høyrekant) som spillere som kan bli nødt til å vike til fordel for Sánchez.

– Min jobb nå er å finne ut hvordan vi kan løse det når vi bare kan spille med maks fire angripere om gangen. Det er viktig for meg å rotere og kommunisere med spillerne så de vet at de får sjansen, sa Solskjær på pressekonferansen i forkant av søndagens Bournemouth-kamp.