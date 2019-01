AKTUELLE: Ole Gunnar Solskjær, Marco Rose og Zinédine Zidane skal være på Manchester Uniteds liste over mulige managere. Foto: VG / Reuters / AFP

Avis: Disse fem kan bli fast United-manager

Manchester United har angivelig en liste på fem navn som de vurderer å signere som fast manager ved sesongslutt.

Publisert: 02.01.19 07:26 Oppdatert: 02.01.19 07:42

Det er avisen The Sun som hevder å vite at Manchester United -direktør Ed Woodward har en liste på fem mulige managere som kan ta over jobben som frem til sommeren tilhører Ole Gunnar Solskjær .

Ifølge avisen er Solskjær selv ett av navnene på listen, men klubbens førstevalg skal være den argentinske Tottenham-treneren Mauricio Pochettino.

Han er ingen billig mann: Ettersom Pochettino signerte en ny langtidskontrakt med Tottenham i fjor sommer, vil det angivelig koste nærmere 450 millioner kroner å kjøpe ham fri fra London-klubben.

Ukjent tysker

De tre øvrige managerne på Woodwards liste er, ifølge The Sun, to franskmenn og en forholdsvis ukjent tysker:

Zinédine Zidane (46): Den franske legenden er arbeidsledig etter å ha ledet Real Madrid til tre strake Champions League-titler. Han har aldri vært involvert i engelsk fotball, hverken som trener eller spiller, men skal i det siste ha begynt å ta engelskkurs.

Laurent Blanc (53): Den tidligere Manchester United-midtstopperen er også arbeidsledig og skal ha vært svært interessert i jobben som Solskjær til slutt fikk. Han har vunnet mange titler med Bordeaux og PSG og har erfaring som landslagssjef for Frankrike.

Marco Rose (42): Tyskeren er overraskelsen på listen. Han er trener for Red Bull Salzburg, klubben der Fredrik Gulbrandsen og Erling Braut Haaland spiller, og skal ha mange beundrere i United-ledelsen etter å ha ledet klubben til seriegull i Østerrike og semifinale i Europa League på første forsøk.

Solskjærs kandidatur til den faste United-jobben vil bli sterkere jo lengre den pågående seiersrekken strekker seg. Med tre seirer på tre kamper og 12–3 i målforskjell har nordmannen fått en drømmestart på managerkarrieren på Old Trafford.

Onsdag kveld leder han sin første kamp i 2019 – borte mot Newcastle, kanskje den tøffeste testen hittil. Men med tanke på hvor godt United har spilt i det siste, og at Newcastle kun har vunnet én av sine syv siste kamper, er det nok av grunner til å tro at oppturen vil fortsette for Solskjær.

