Solskjær vil ha United-jobben permanent – har kommet med umiddelbare krav til stjernene

FOTBALL 2018-12-21T08:59:50Z

MANCHESTER (VG) Under sitt første møtet med verdenspressen, fortalte Ole Gunnar Solskjær (45) at han allerede har gitt tydelige beskjeder til Manchester United-spillerne.

Publisert: 21.12.18 09:59 Oppdatert: 21.12.18 11:19

Solskjær er også klar på at han ønsker å være i klubben utover denne sesongen.

45-åringen er som kjent på lån fra Molde og skal i utgangspunktet tilbake til Norge i mai – men på spørsmål om han ønsker seg Manchester United -jobben på permanent basis, bekrefter han det.

– Jeg drømmer om å være her lenger. Hvis ikke hadde jeg ikke vært rettferdig med meg selv. Jeg hadde et perfekt liv hjemme, men så fikk jeg denne muligheten, sier Solskjær.

– Jobben min er å gjøre det så godt jeg kan de seks neste månedene. Jeg forstår at det er mange managere som vil hjelpe denne klubben. Jeg er en av dem, men vi har ikke snakket om det.

Tenkte seg ikke om to ganger

Litt tidligere, noen minutter før klokken halv 10 norsk tid, ble det stille på medierommet på treningsanlegget Carrington. Inn kom 45-åringen fra Kristiansund.

Ikledd rødt treningstøy med bokstavene «OGS» på brystkassen og klubbens verdenskjente djevel-logo over hjertet, satte Manchester Uniteds nye manager seg ned foran en tettpakket forsamling.

– Jeg tenkte meg ikke om to ganger da jeg fikk tilbudet som spiller, og dette er en enda større ære, sier Solskjær om den prestisjefylte jobben som sjef for en av verdens største klubber.

Møtet med Pogba

Sparkede José Mourinho etterlot seg et uinspirert lag tynget av interne konflikter – tilsynelatende forårsaket av portugiserens konfronterende lederstil.

Slik Solskjær prater, er det åpenbart at hans fremgangsmåte vil være en helt annen – og langt mer inkluderende. Det første døgnet som United-sjef har han blant annet brukt til å prate med Uniteds mange superstjerner, for å bli bedre kjent med dem.

Én av dem er Paul Pogba (25). Torsdag satt de to ansikt til ansikt.

Mens Mourinho ikke ville bruke midtbanemannen et eneste minutt de siste kampene, ønsker Solskjær å bygge laget sitt rundt den franske verdensmesteren.

– Det handler om å få alle spillerne best mulig. Å snakke med dem, på treningsfeltet, å få filosofien din gjennom til dem. Uansett hvilket lag og spillere man trener, ønsker alle et bilde av hvordan man skal fremstå. Dette er kvalitetsspillere, så det blir enklere å få dem til å gjøre det. Vi er Manchester United. Vi spiller uten frykt, sier Solskjær.

Solskjærs krav

Samtlige spillere vil nå få muligheten til å erobre viktige roller i Solskjærs forsøk på å starte en ny storhetstid for klubben.

For at de skal lykkes med med å skape ny entusiasme i og rundt Old Trafford, er det mye som må klaffe. Derfor har også nordmannen klare beskjeder til spillerne.

– I United er det krav. Det ene er å være en lagspiller. Jeg tror ikke noen har vært mer på benken enn meg. Spillerne vet aldri når de får sjansen. Jeg har sagt at de må ta den når de får den, sier Solskjær.

Har kommet hjem

Bare 18 dager etter at Solskjær forpliktet seg til Molde ved å signere en ny treårskontrakt, ble fremtidsplanene brått endret da Mourinho fikk sparken tirsdag morgen.

De kommende motstanderne skulle raskt vise seg å ikke lenger hete Ranheim, Rosenborg og Haugesund, men Liverpool, Chelsea og Arsenal.

For i Manchester var lederne enige om at Uniteds «baby faced assassin» fra storhetstiden under Sir Alex Ferguson var mannen som kunne bringe klubben nærmere sin sårt savnet identitet.

Da United-direktør Ed Woodward ringte, sa Solskjær ja til oppgaven. Etter 366 kamper, 126 scoringer og totalt 15 år i klubben fra 1996 til 2010, er han nå «hjemme» igjen. Det er slik 45-åringen fra Kristiansund føler det.

– Det var det samme som da jeg signerte som spiller. Nicky Butt var den første jeg møtte. Han ønsket meg velkommen, så gikk vi til garderoben. Det føles som hjemme, sier Solskjær.

Solskjær bekrefter samtidig at Romelu Lukaku har hatt fri de siste dagene på grunn av det som skal være familiære årsaker, og belgieren er ikke ventet å være med mot Cardiff lørdag kveld.