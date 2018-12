ETTERTRAKTET: Eirik Ulland Andersen er ønsket av Molde. Foto: NTB scanpix

Kilder til VG: Strømsgodset med 10-millionerskrav til Molde for Ulland Andersen

FOTBALL 2018-12-28T19:35:00Z

Strømsgodset skal ha avslått et bud på rundt seks millioner kroner for Eirik Ulland Andersen - men VG får opplyst at 26-åringen trolig ender opp i Molde likevel.

Ulland Andersen har ett år igjen av avtalen med Strømsgodset. Dermed må drammenserne selge i vinter hvis de skal få en sum i nærheten av det de ønsker seg.

Kilder forteller til VG at Strømsgodset i utgangspunktet skal ha krevd rundt 10 millioner for midtbanestjernen. Det er fire millioner mer enn innholdet i et bud som Molde allerede skal ha fått avslått. Romsdalingene skal derimot ikke ha gitt opp håpet.

– Jeg kommenterer ikke pågående spillerlogistikk, de spillerne vi eventuelt har lagt inn bud på eller de vi ikke har lagt inn bud på, skriver Molde-direktør Øystein Neerland i en SMS til VG fredag kveld.

Ordknapp

TV 2 omtalte i midten av desember at Molde var interessert i Ulland Andersen.

Nå tyder VGs informasjon på at en overgang trolig vil finne sted - selv om Strømsgodset har det siste ordet.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere noe om Molde. Det må du eventuelt ta med Jim eller Flo, er Ulland Andersens melding til VG, med henvisning til agent Jim Solbakken og Godset-leder Jostein Flo.

– Jeg kommenterer ikke spekulasjoner rundt spillerlogistikk før ting er endelig, svarer Flo i en tekstmelding til VG.

Målpoeng-konge

Etter overgangen fra Hødd til Strømsgodset sommeren 2016, har Ulland Andersen etablert seg som en av Eliteseriens mest produktive spillere.

I 2017 scoret haugesunderen 11 ganger og leverte fem målgivende pasninger. I år startet sesongen trøblete, med en lyskeoperasjon, men Ulland Andersen kom tilbake og endte opp med seks nettkjenninger og seks målgivende.

Deriblant flere lekre frispark, som dette mot Sarpsborg 08: