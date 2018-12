SER MOT HUDDERSFIELD: Ole Gunnar Solskjær har begynt å tenke på neste kamp. Foto: Cicilie S. Andersen/VG

Solskjær må kontrollere følelsene: – Det blir ikke lett

CARDIFF (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) forbereder seg på et emosjonelt gjensyn med Old Trafford når han hjemmedebuterer som Manchester United-manager mot Huddersfield.

– Det blir spesielt. Jeg vil forsøke å holde følelsene under kontroll. Jeg tror ikke det blir lett – men jeg ser frem til det. Jeg er der for å gjøre en jobb og være fokusert. Jeg tror også at guttene ser frem til å spille på Old Trafford, og det er nøkkelen, sier Solskjær, sittende én meter fra VG.

Etter å ha ledet Paul Pogba og de andre United-stjernene til en sensasjonell 5-1-seier i Wales, lyste det av ansiktet til nordmannen.

Tett fulgt av flere medarbeidere i hans egen klubb og sikkerhetspersonell på Cardiff City Stadium, utstrålte kristiansunderen stolthet, selvtillit og ambisjoner. Lille julaften fikk Solskjær også selskap av kona Silje og deres tre barn i Manchester.

Vender hjem

Onsdag er Solskjær tilbake på Old Trafford, den verdenskjente arenaen hvor han ble en helt blant supporterne med avgjørende mål og en sjelden lojalitet.

366 kamper, 126 scoringer og seks Premier League-titler som spiller bidro blant annet til at Solskjær fikk sitt eget banner før han avsluttet karrieren i 2007.

Til oppgjøret mot Huddersfield vil hyllesten «2OLEGEND», som spiller på draktnummeret, navnet og statusen, igjen være synlig på Drømmenes Teater.

– Det er verdens beste fans. Jeg har jo hatt min tid i klubben, så å se det banneret henge der, det er spesielt for meg. Jeg håper bare at jeg vil gjøre en god nok jobb de neste fem månedene til at supporterne vil synge navnet mitt også når en annen tar over denne jobben, forteller Solskjær.

Frykten som forsvant

Overfor VG beskriver Solskjær den historisk gode managerdebuten som «veldig, veldig tilfredsstillende» . Nå vil nordmannen at lagets hans skal gjenskape det lekre kombinasjonsspillet, harde arbeidet og gleden ved å spille fotball også på hjemmebane.

I Solskjærs dager som aktiv spiller var Old Trafford et fryktet sted. Et sted hvor motstandere som oftest enten ble overkjørt eller malt i stykker.

Men etter at Sir Alex Ferguson pensjonerte seg med klubbens hittil siste ligatittel i 2013, har flere og flere lykkes med å erobre poeng på det som en gang var et nærmest ugjennomtrengelig fort.

Selvtillitsbygging

Presset fra 75.000 kravstore hjemmesupportere har blitt nevnt som en grunn til de mange svake prestasjonene. Det argumentet kjøper ikke Solskjær.

Han mener spillerne må omfavne muligheten det er å opptre på en av klodens største fotballscener, samtidig som han er tydelig på hva som må til for å kunne få den etterlengtede godfølelsen.

– Når du signerer for Manchester United , vet du at du skal spille foran verdens beste fans. Men selvtillit er ikke noe du kan gå til fryseren og hente. Du får det gjennom måten du trener på, måten du presterer på og hvordan du føler deg. Forhåpentligvis ga seieren dem en boost, sier Solskjær.

– Spillerne setter standarden

Solskjær er heller ikke redd for at fallhøyden kan bli vel stor etter den knusende 5-1-triumfen mot Cardiff, hvor så å si alt fungerte.

45-åringen mener man aldri kan legge listen for høyt.

– Spillerne setter standarden. Og de har høye standarder å leve opp til. Det var ikke sånn at de overpresterte. Vi vil evaluere kampen - vi vet at vi kan bli enda bedre, og det er bra, sier Solskjær.

Ikke redd for kritikk

Etter oppvisningen i Wales har superlativene haglet i beskrivelsene av Solskjær fra både supportere og eksperter. Hvis prestasjonene til United-mannskapet hans ikke er like prisverdige i tiden som kommer, er ikke Solskjær redd for kritikken som vil komme.

Han hverken tror eller forventer at hans tidligere lagkamerater, som innehar ekspertroller på britisk TV, vil skåne ham. Det inkluderer Sky Sports’ Gary Neville, en mann han satt ved siden av i United-garderoben i 11 år.

– Ikke vær redd: Gary kommer til å være skikkelig hard med meg. Dere kjenner Gary ... Han er også betalt for å komme med meningene sine, noe han skal gjøre. Jeg er ikke noe unntak. Når du leder United, kommer det med et ansvar, erkjenner Solskjær.

Offensiv tankegang

Det ansvaret innebærer i alle høyeste grad også å angripe, ifølge Manchester Uniteds norske hærfører.

Og det skal laget hans fortsette å gjøre i møtet med Huddersfield.

– Her i United skal vi alltid angripe. Med den enorme farten vi har på topp ... Jeg tror ikke det er noen lag som vil være komfortable med å ha (Anthony) Martial, (Marcus) Rashford og (Jesse) Lingard løpende mot seg. Så hvorfor skal vi stoppe og angripe? spør Solskjær, og virker å ha et godt poeng før kampen som blåses i gang klokken 16.00 onsdag ettermiddag.