Etterlengtet Chelsea-opptur mot Röslers Malmö

Chelsea sendte Uwe Rösler og Andreas Vindheims Malmö ut av Europa League. Videre er også Erling Braut Haaland og Fredrik Gulbrandsens Red Bull Salzburg.

Publisert: 21.02.19 22:50 Oppdatert: 21.02.19 23:12







Chelsea hadde med seg en 2–1-ledelse fra forrige ukes kamp i Malmö, og ble aldri ordentlig truet hjemme på Stamford Bridge.

Selv om Malmö startet kampen godt, og var det beste laget de første 20 minuttene, hvor de skapte to brukbare målsjanser.

Sakte, men sikkert tok Chelsea, hadde med seg en 2–1-ledelse i bagasjen fra første kamp, mer over. Etter hvilen løp Olivier Giroud inn 1–0.

Ross Barkley økte til 2–0 med et praktfullt frispark et kvarter før slutt, etter at Rasmus Bengtsson hadde blitt utvist like før.

18 år gamle Callum Hudson-Odoi viste flere ganger i kampen frem sitt store talent, og scoret også 3–0-målet, 5–1 sammenlagt.

Norske Andreas Vindheim gjorde en god kamp på Malmös høyreback.

Dermed er Chelsea videre til åttedelsfinalen i Europa League, etter en rekke svake resultater i ligaen og exit mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i FA-cupen. Søndag venter Manchester City i Ligacupfinalen.

HISSIG: Uwe Rösler på sidelinjen på Stamford Bridge. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Ajer ute - Haaland på benken

Kristoffer Ajer spilte hele kampen da Celtic tapte 0–1 og røk ut for Valencia etter 0–3 sammenlagt.

Erling Braut Haaland satt på benken, mens Fredrik Gulbrandsen var ute med skade da Red Bull Salzburg gikk videre etter overbevisende 5-2 sammenlagt mot Club Brugge.

Omar Elabdellaoui var ikke med for Olympiacos som røk ut 3–2 sammenlagt for Dynamo Kiev.

Heller ikke Sander Berge spilte for Genk, som tapte hele 1–4 hjemme mot Slavia Praha, og er ute av Europa League.

Martin Linnes sitt Galatasaray er også ute, de røk ut mot Benfica. Linnes var ikke i troppen.

UTE: Kristoffer Ajer i aksjon på Mestalla for Celtic. Foto: JUAN MEDINA /Reuters

Arsenal enkelt videre

Etter et overraskende 0-1-tap borte mot BATE Borisov i første oppgjør sikret Arsenal avansement til europaligaens åttedelsfinale med 3-0-seier torsdag.

Et selvmål fra Zakhar Volkov, samt dødballscoringer fra midtstopperne Shkodran Mustafi og Sokratis Papastathopoulos sikret seieren.