Arrestert for Football Leaks - nekter for utpressing

Advokaten til portugisiske Rui Pinto (30), som ble pågrepet i forbindelse med Football Leaks, mener hans klient må defineres som en viktig varsler. Han benekter at Pinto var ute etter å gjennomføre noen form for pengeutpressing.

Portugisiske myndigheter hevder at Pinto krevde penger for ikke å avsløre sensitive og interne dokumenter fra det profilerte agentselskapet Doyen Sports. Dette var før dokumentlekkasjen Football Leaks ble offentlig kjent.

Men Pinto skal, ifølge advokat William Bourdon, ha trukket seg, etter først å ha tatt kontakt med Doyen Sports under falskt navn.

– Det er helt riktig at han (Pinto) ønsket å teste hvor langt Doyen var villig til å gå. Det var mer en barnslig spøk. Til slutt trakk han dette kravet frivillig. Ingenting skjedde, ingen betalte noen penger. Med tanke på dette, så er kriminaliseringen av Pinto overdrevet. Vi er overbevist om at han ikke kan bli dømt etter portugisisk lov, sier den franske advokaten til Der Spiegel og nettverket European Investigative Collaborations (EIC), der VG er med.

De siste månedene har EIC publisert en rekke artikler i forbindelse med Football Leaks. VG har ikke vært, og er heller ikke nå, kjent med identiteten til kilden bak den enorme lekkasjen, der 70 millioner dokumenter fra toppfotballens indre har blitt delt.

Konfrontert med at forsøk på pengeutpressing er en alvorlig kriminell handling, svarer Bourdon:

– Når du forsøker å gjøre noe straffbart, men deretter trekker deg tilbake frivillig uten å gjøre noe mer, kan du ikke bli dømt. Det er et helt sentralt rettslig prinsipp.

– Motparten prøver å glatte over det faktumet at han er en profilert varsler. De prøver å beskrive ham som en liten tjuv og diskreditere det han har gjort, sier advokat William Bourdon.

Pinto sitter nå i husarrest i Budapest , mens advokatene hans kjempet mot utlevering til Portugal , slik politiet i Pintos hjemland ønsker.

Advokatene omtaler Pinto som en varsler, med et ekstraordinært behov for beskyttelse, etter å ha bidratt til offentliggjøring av dokumenter som viser kritikkverdige forhold i internasjonal fotball.

Advokat Bourdon fastslår at Rui Pinto er den samme som kilden «John», men hevder også at det er andre personer involvert i prosjektet. Han hevder at Pinto kun er drevet av sin lidenskap som fotballsupporter, og at han ønsker å gjøre noe med det han mener er en kriminell grådighetskultur som herjer i denne idretten.

– Hvorfor beskriver du din klient som en varsler?

– Pinto oppfyller alle vilkårene til en varsler som er satt frem av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Han bør beskyttes mot rettsforfølgelse med bakgrunn i at han har gjort noe ekstraordinært i allmennhetes interesse. Det er uten tvil åpenbart at han gjorde det.

– Det som er uvanlig her er at han ikke er en varsler som har oppdaget uakseptabel oppførsel eller tjenestefeil i et firma han jobbet i, som Hervé Falciani i HSBC og Antoine Deltour i PricewaterhouseCoopers. Pinto jobbet ikke i fotballen, han er bare en supporter. Det gjør at denne saken er veldig universell. Alle har muligheten til å dra de nødvendige konklusjonene knyttet til ulovlige handlinger de har oppdaget, sier Bourdon.

– Vil det fremdeles være mulig å kalle Pinto en varsler, dersom det viser seg at han har anskaffet seg dokumentene på ulovlig vis?

– Jo mer hensynsløs den kriminelle verden blir, og jo mer den opererer i det skjulte, desto mer tvinges man til å revurdere loven, hvis man virkelig vil avsløre kriminalitet. Varsleren Antoine Deltour var anklaget for å ha stjålet dokumenter og ulovlig bryte seg inn i datasystemer, men han endte opp med å bli frikjent fordi han avslørte hvordan store selskaper skaffet seg fordelaktige skatteavtaler med hjelp av myndighetene i Luxembourg.

– Selv om Pinto ikke blir dømt for forsøk på pengeutpressing: Er det troverdig at han handlet alene bare på grunn av sin kjærlighet til spillet, uten å ha noen agenda på egen hånd?

– Jeg ser ingen spor etter motstridende motiver i hans oppførsel. Jeg har møtt mange varslere, og mange av dem har ikke klare og tydelige motiver, slik Pinto har. Når det kommer til forsøk på pengeutpressing tror jeg at mange ville gjennomført det fullt og helt. Grådighet er noe veldig universalt. Men jeg ser ingen grådighet i Pintos tankesett.

– Hvorfor avslører du hans identitet?

– Arrestasjonen førte til betydelig stress for ham, og etter å ha hentet seg igjen, var det tydelig for ham at han måtte bekrefte at han er «John». Han trengte litt tid, som er forståelig.

Bourdon har også med seg en portugisisk og ungarsk advokat i arbeidet for Rui Pinto.

– Hvordan fikk Pinto tilgang til dokumentene?

– Det eneste jeg kan si er at denne historien har sin opprinnelse i kjærligheten til fotball. Fotballen er blitt skadet av sakene han har oppdaget, og det hadde en dominoeffekt. Jo flere dokumenter han fikk tilgang til, desto mer vokste hans irritasjon og indignasjon, og mer og mer mente han at det var hans plikt å avsløre for verden at hans lidenskap, fotball, har blitt så ødelagt av kriminalitet, grådighet, hvitvasking av penger og skatteunndragelse, sier advokat Bourdon.

Pinto har alltid nektet for at han har bedrevet hacking.

– Vet du om Pinto er en hacker?

– Det er åpenbart ikke min funksjon å bekrefte om han er en hacker eller ikke. Jeg vil bare si at han hadde tilgang til forskjellig data. Og, etter hans syn, det han oppdaget skapte en sterk forpliktelse til å vise frem denne informasjonen.

– Kan du si om han samarbeider med eller har samarbeidet med hackere?

– Nei, det kan jeg ikke svare på. Jeg vet ikke.

Publiserte dokumenter fra Football Leaks har ført til en rekke etterforskninger av skattejuks rundt om i Europa. Denne uken måtte Cristiano Ronaldo møte i en rettssal i Spania for å signere ut en bot på 183 millioner kroner og to års betinget fengsel.

Skjulte eierstrukturer har også blitt kjent for publikum og store klubber som Manchester City og PSG har blitt satt under lupen for mulige brudd på Financial Fair Play.

På spørsmål om Rui Pinto vil samarbeide med UEFA og FIFA dersom de tar kontakt, svarer William Bourdon:

– Det er Pintos ønske at informasjon som er interessant for publikum blir kjent.