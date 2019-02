FORTSETTER I NORGE: David Akintola kan gå å sin tredje strake sesong som lånespiller i Norge – for sin tredje klubb. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Dansk avis: Horneland henter Haugesund-hit til RBK

David Akintola (23) leverte et strålende 2018 for Haugesund. Nå skal Midtjylland-spilleren gjenforenes med trener Eirik Horneland i Rosenborg.

Det er danske Tipsbladet som fastslår at Akintola har forlenget kontrakten sin med FC Midtjylland, men samtidig går på ettårig lån til Rosenborg for 2019 – med mulighet for å hente ham tilbake til Herning til sommeren, dersom de ønsker.

Akintola blir isåfall klar for sin tredje norske klubb, alle på lån fra den regjerende danske seriemesteren. Først gjorde han seg bemerket for Jerv i Obosligaen i 2017, fortsatte karrieren i Haugesund forrige sesong, der han med ni mål og seks assists tidvis dominerte som den kreative, offensive kraften i seriefirerens imponerende sesong.

Med Eirik Horneland som trener. Samme mann som nå styrer brakka på Lerkendal. Akintola blir hans tredje signering etter den litt turbulente «overgangen» fra Haugesund: Fra før er tidligere Tyskland-proff Gustav Valsvik (midtstopper) og Tromsø-trønderen Gjermund Åsen hentet til Rosenborg.

Motsatt vei har blant annet Mathias Vilhjalmsson (Vålerenga) og fjorårshiten Issam Jebali (Al Wehda i Saudi-Arabia) forsvunnet.