Thorsbys overgang gikk i vasken etter minuttdrama: – Det er veldig brutalt

Morten Thorsby (22) risikerer å tilbringe et halvt år uten seniorfotball etter at overgangen til italienske Sampdoria falt sammen minutter før fristen torsdag kveld.

– Jeg aner ikke hva som skjedde. Det er veldig skuffende og kjipt, sier Thorsby til VG dagen etter at overgangsvinduet stengte.

Det ble tidligere i januar klart at nordmannen fra og med sommeren skal spille for Sampdoria, som akkurat nå er på sjetteplass i italiensk Serie A. Han har signert for fire år med klubben i havnebyen Genova. Det innebærer også en mangedobling av lønnen han har i Heerenveen.

Men i kjølvannet av kontraktsigneringen reagerte Heerenveen med å flytte Thorsby ned på juniorlaget og uttale at han ikke kommer til å spille for førstelaget igjen. Dermed begynte diskusjonene mellom Heerenveen og Sampdoria om en umiddelbar overgang i januar der italienerne betalte en kompensasjon for det siste halvåret i Thorsbys kontrakt.

Med bare minutter igjen til den italienske overgangsfristen, som var torsdag kveld klokken 20.00, trodde 22-åringen at partene skulle komme til enighet. Det ble, ifølge VGs opplysninger, forhandlet om en sum på noen millioner kroner, og det skal ikke ha vært stor avstand mellom de to klubbene.

Ti minutter før fristen tikket den nedslående meldingen inn hos Thorsby: Det ble ingen enighet.

– Det er veldig brutalt. Jeg har gått og tenkt at det kom til å bli en løsning, alle parter var forberedt på det. Når det ikke gjør det, blir man tatt på sengen. Nå sitter jeg i en veldig vanskelig posisjon. Jeg er usikker på hva som kommer til å skje. Det er et vakuum der ganske få brikker har falt på plass. Usikkerhet er aldri noen god følelse å sitte med, sier midtbanespilleren med én A-landskamp på CV-en.

Seks måneder uten spill?

Heerenveen har hittil vært tydelige på at Thorsby ikke lenger komme til å spille for førstelaget mer, og at han skal trene med andrelaget. Dette skal være fordi han reiste til Italia for å signere for Sampdoria uten å ha fått godkjennelse til å stå over noen treningsdager i januar.

Dermed står Thorsby, med mindre det skjer en helomvending, overfor et halvt år på tribunen i Nederland før han flytter til Italia.

– Med mindre de går tilbake på det de har sagt, så er jeg andrelagsspiller ut sesongen. Det ville vært utrolig dumt å ende opp i en sånn situasjon. Vi må prøve å finne en løsning. Det er surt hvis jeg skal gå gjennom et halvår uten å utvikle meg, særlig når jeg har hatt en så utrolig fin utvikling de siste to årene, sier Thorsby.

– Klønete håndtert av dem

– Hva synes du om måten Heerenveen har opptrådd på i denne saken?

– Jeg er veldig skuffet over håndteringen av denne saken fra klubbens side. Det setter meg i en utrolig vanskelig situasjon. Det er bare tapere i denne saken. Nå er det opp til Heerenveen.

– Er det noe du kunne gjort annerledes?

– Jeg synes hele prosessen er klønete håndtert av dem. De kunne tilbudt meg en ny kontrakt tidligere eller solgt meg i fjor sommer. Jeg har hele tiden sagt at jeg vil spille og gjøre mitt beste. At jeg signerte for Sampdoria etter at kontrakten min her går ut, var et personlig valg for å sikre min fremtid. Jeg tror alle skjønner det, og at det er noe alle ville gjort. Jeg føler derfor ikke at det er noe annet jeg kunne gjort, men jeg håper fortsatt at vi kan finne en løsning og skilles som venner, sier Thorsby.

Heerenveens sportsdirektør Gerry Hamstra har ikke besvart VGs henvendelser fredag.