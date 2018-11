DOBBEL FEIRING: Markus Henriksen (t.v.) kan feire både Nations League-seier og datterens fødselsdag. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU / REUTERS

Markus Henriksen fikk baby-beskjed i garderoben

NIKOSIA (VG) Markus Henriksen (26) bekrefter at han har blitt far for tredje gang. Beskjeden fikk han like etter Norges gruppeseier i Nations League.

Trønderen bekrefter til VG at kona Anne Helene har født parets første datter mandag kveld.

– Jeg fant det ut ti minutter etter kampen, sier Henriksen til VG like etter Norges 2–0-seier på Kypros som sikrer gruppeseier i Nations League.

– Jeg skrudde på telefonen, og da var det massevis av bilder og gratulasjoner. Det var stort, sier Henriksen.

Fra før er han far til de to guttene Lukas og Ludvik. Nå røper han navnet sin nyfødte datter:

– Hun skal hete Mathea.

Henriksen fikk beskjeden midt under jubelscenene i den norske garderoben.

– Det var en rar følelse. Når jeg står der og jubler i garderoben med gutta og hoier, så tar jeg på nettet på mobilen min i det stille. Da ser jeg det. Dæven! Det var en spesiell følelse. Jeg er utrolig stolt.

Han hyller kona Anne Helene, som hadde termin onsdag i forrige uke. En stund var det usikkert om Markus Henriksen kunne fullføre landslagssamlingen, men det kom aldri noen beskjed hjemmefra om at han skulle reise.

– Jeg må gi all honnør til kona mi som lot meg få lov til å være her og spille disse kampene når det var så tett på termin. Hun har gjort en stor jobb. Jeg er fryktelig imponert, sier Henriksen til VG.

Henriksen var bevisst ikke på nett før kampen, ettersom han ikke ville at fødselen skulle påvirke ham under nøkkeloppgjøret.

– Jeg fikk ikke vite noe kampen, for da hadde jeg fokus på matchen. Men jeg visste at det var så nære at ting kunne skje når som helst, forklarer han.

Nå går veien hjem til Trondheim for å møte datteren for første gang.

– Nå tenker jeg bare på å ha meg hjem til familien min, sier trønderen.