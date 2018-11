Salah og Shaqiri senket Fulham – Liverpool tilbake på toppen av tabellen

FOTBALL 2018-11-11T13:50:01Z

(Liverpool – Fulham 2–0) Fulham kom til Merseyside med en miserabel statistikk, og 14 kaotiske sekunder i første omgang fra «de nyopprykkedes mareritt», Mohamed Salah (26), la grunnlaget for at den fortsetter.

Publisert: 11.11.18 14:50 Oppdatert: 11.11.18 15:04

Det var en fartsfylt og spennende kamp som utspilte seg på Merseyside. Begge lag hadde flere gode sjanser, men det var i det 41. minutt det virkelig eksploderte.

En innøvd cornervariant fra Fulham endte med at Aleksandar Mitrovic stanget ballen i mål. Det var imidlertid vinket for offside, og bildene viste at den serbiske spissen var hårfint på feil side.

Så satte Alisson hurtig i gang.

Han spilte ballen ut til Trent Alexander-Arnold, som umiddelbart slo langt mot Mohamed Salah. Liverpool-stjernen stormet mot Sergio Rico, og alene med den spanske målvakten, satte han ballen enkelt i mål.

Ifølge statistikkleverandøren Opta tok det 14 sekunder fra offsideflagget var oppe på Liverpools banehalvdel til ballen lå i Fulhams mål.

Scoringen skulle sannsynligvis aldri ha blitt stående, da det så ut som Alisson tok frisparket mens ballen var i bevegelse.

Hardt presset Fulham-sjef

Det bryr nok Liverpool og Salah seg lite om, og at det var Liverpools egyptiske superstjerne som scoret, kom på ingen måte som noe sjokk. Han elsker nemlig å møte nyopprykkede lag, og står med fem mål og fem målgivende pasninger mot ferske Premier League -lag.

I andre omgang skulle Liverpool få sin andre scoring for dagen, men denne gangen var det faktisk ikke de nyopprykkedes mareritt som sto for scoringen.

Hjemmelaget holdt trøkket oppe etter en corner, og etter litt frem og tilbake, fikk Andy Robertson ballen ute til venstre. Han slo et perfekt innlegg til en helt umarkert Xherdan Shaqiri på bakerste stolpe. Shaqiri, som spilte i en noe uvant indreløper rolle denne søndagen, satte ballen enkelt forbi en sjanseløs Rico.

Dermed er Liverpool fortsatt ubeseiret i Premier League, og slo tilbake fra det ydmykende 0–2-tapet for Røde Stjerne tirsdag kveld. Nå er de øverst på tabellen igjen, foran Chelsea og Manchester City, som skal ut i en tøff derbykamp mot byrival United senere i dag, en kamp du for øvrig kan følge på VG Live .

Det spørs om det ikke brenner litt under beina på Fulham-sjefen Slavisa Jokanovic nå. Det var nok ikke mange som ventet at Fulham skulle gjøre det store borte mot Liverpool, på en stadion hvor de har tapt hele 23 ganger – og bare vunnet én på 34 forsøk, men nå står altså London-laget med seks strake tap, og er helt sist i Premier League.

Landslagskaptein Stefan Johansen kom for øvrig inn fra benken og fikk de siste syv minuttene, uten å markere seg nevneverdig.

Liverpool har på sin side markert seg denne sesongen og er det første laget til å runde 30 poeng i Premier League. De viser heller ingen tegn til å ta foten av gassen.

VG kommer tilbake med reaksjoner.