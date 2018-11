VEMODIG MANN: Sarpsborg-trener Geir Bakke etter Europa League-tapet mot Besiktas på Sarpsborg Stadion. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sarpsborg-Bakke frir til norske klubber – vil ha test før Genk-oppgjøret

SARPSBORG (VG) Sarpsborg 08-trener Geir Bakke (49) var en vemodig mann etter 2-3-tapet mot Besiktas. Nå ber han norske klubber om å komme seg på jobb.

– Jeg kan si det her og nå: Er det noen som kan spille mot oss i neste uke, så hadde det vært hyggelig, sier Geir Bakke mens han ser rett inn i VGTVs kamera:

Det er knappe to uker til borteoppgjøret mot Genk 13. desember, en match sarpingene må vinne etter berg og dalebane-opplevelsen mot Besiktas torsdag.

Så spørs det hvor enkelt det er å få ja på treningskamp-frieriet i desember.

– Nei da, men det er noen som må komme seg på jobb og stille opp. Jeg tenker på en 1. divisjons- eller eliteserieklubb som ikke har tatt ferie og trenger matchtrening, sier Sarpsborg-treneren, som beskriver matchen du kan se høydepunkter fra her som «rock 'n' roll»:

De fleste norske lagene er i ferd med å ta juleferie etter en lang sesong. Rosenborg, som spiller cupfinale søndag, skal også spille Europa League-kamp 13. desember. Men det spørs om trønderne er interessert i en treningskamp før den nesten betydningsløse Leipzig-kampen.

– Det hadde vært fint med en kamp, men hvis vi ikke får det til, så spiller vi en internkamp. Vi har en bred og fin stall, sier Bakke.

Han beskriver egen sinnsstemning som vemodig. Fordi Sarpsborg 08 hadde noe, en deilig 2-0-ledelse, som klubben mistet da Besiktas-trykket ble for voldsomt. At Kristoffer Zachariassen ikke klarte å punktere kampen må man bare leve med, uttrykker Bakke. Se hva Zachariassen sier om den saker her:

– Nå handler det om å slipp seg litt ned, få igjen energi og krefter og få pustet i helgen. Så er det bare å dundre på, slik at vi peaker og har en formtopp når vi møter Genk borte. Det er kanskje den tøffeste kampen av alle. Det skal mye til at vi klarer det, men det har skjedd undere i fotball før. Og vi går for et under.