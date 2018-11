STOPPET MÅLTØRKEN: Karim Benzema har slitt i La Liga, men stoppet måltørken mot Celta Vigo med to mål. Foto: Lalo R. Villar / TT NYHETSBYRÅN

Benzema-dobbel da Real Madrid knappet inn forspranget til Barcelona

FOTBALL 2018-11-11

(Celta Vigo – Real Madrid 2–4) Etter at Barcelona avga poeng mot Real Betis, kunne Real Madrid knappe inn ledelsen til fire poeng i serien. Det gjorde de, takket være to mål fra Karim Benzema (30).

Publisert: 11.11.18

Franskmannen har vært en av spillerne som har underprestert for Real Madrid i sesongåpningen under eks-trener Julen Lopetegui. Etter to mål i to strake kamper tidlig i sesongen, har det stoppet opp for stjernespissen i serien.

Åtte målløse kamper på rad har det blitt, men mot Celta Vigo viste Benzema frem godt gammelt storspill.

1–0-scoringen var utsøkt fra start til slutt. Luka Modric slå en perfekt vektet pasning til Benzema i bakrom, og franskmannen tok ned ballen med en leken vending og satte ballen sikkert forbi Sergio Álvarez i Celta-målet etter 23 minutter.

2–0 var heller ikke mye dårligere fra Benzema. Han kjørte karusell med Celtas Facundo Roncaglia inne i boksen og avsluttet hurtig mellom bena på hjemmelagets målvakt etter 56 minutter.

For tredje gang denne sesongen scoret Benzema to mål i en seriekamp.

Men gleden ble kortvarig, for Celtas Hugo Mallo reduserte til 2–1 etter 61 minutter med en nydelig volleyscoring på én berøring i bakrom.

Men da Ramos chippet inn 3–1 fra straffemerket åtte minutter før slutt, var seieren bortimot sikret. Da stopper Gustavo Cabral fikk sitt andre gule fire minutter senere var det ikke lenger noen tvil.

Dani Ceballos fikk æren av å punktere kampen med sin første scoring for sesongen da han smalt inn 4–1 fra distanse på overtid, før Celtas Brais Mendez satte inn 2–4, også det på overtid.

Det var den fjerde strake under Real Madrids ferske hovedtrener Santiago Solari, etter at han tok over for Lopetegui for to uker siden . Han har vunnet 4–0 i cupen mot Melilla , 2–0 mot Real Valladolid i La Liga og 5–0 over Victoria Plzen i Champions League.

Klubben har til onsdag med å bestemme seg for om argentineren skal lede laget resten av sesongen, eller om de skal ansette en ny trener. Det meste tyder på at Solari blir værende foreløpig.

Tidligere søndag tapte serieleder Barcelona 3–4 mot Real Betis i en ellevill kamp som var spennende helt til siste spark på ballen (se høydepunktene over).

Real Madrids seier betyr at avstanden nå kun er fire poeng mellom Barcelona og erkerivalene på sjetteplass.

Imellom lagene på tabellen ligger Espanyol, Alaves, Atlético Madrid og Sevilla, i stigende rekkefølge.