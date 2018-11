Rosenborg er seriemester 2018: – Vi har vist et enormt samhold

FOTBALL 2018-11-11

KRISTIANSAND (VG) (Start − Rosenborg 0-1) Rosenborg feide egenhendig all tvil om seriemesterskapet 2018 til side. Borte mot Start ble det tre poeng - og dermed kan trønderne juble for gull.

På det meste ledet Brann med syv poeng på Rosenborg, men når Eliteserien 2018 avsluttes den 24. november, er det trønderne som står igjen som seriemester.

Det ble skrevet i stein søndag, i den nest siste serierunden.

Borte mot Start scoret Samuel Adegbenro kampens eneste mål. Han headet inn innlegget fra Birger Meling, og dermed hadde ikke resultatet mellom Brann og Kristiansund noe å si.

Rosenborg er seriemester 2018, akkurat som de ble det i 2017, i 2016 og i 2015.

Forrige gang RBK ikke tronet øverst, het Eliteserien Tippeligaen og året var 2014. Totalt står trønderne nå med 26 ligagull i den øverste norske divisjonen, flest av alle.

Etterpå feiret RBK-spillerne med å hoppe i ring på banen i Kristiansand, før de feiret dansende med fansen som hadde tatt turen.

– Det er en fantastisk følelse... Virkelig fortjent, for vi har vunnet mot de andre topplagene og bevist at vi er det beste laget, sier Nicklas Bendtner til VG.

Han, som tjente nær 20 mill. i 2017, vartet for øvrig opp med denne gesten i løpet av kampen:

– Det har vært et turbulent år...

– Ja, men vi viser det RBK står for. Vi har vist et enormt samhold, og det er jeg veldig stolt over, svarer Bendtner, og avslører at han «regner meg at jeg er her neste sesong».

Den partyglade dansken sier at RBK-spillerne har et håp om å finne et sted å feire søndag kveld, for den neste viktige kampen for dem er ikke før i starten av desember. Da skal laget spille cupfinale på Ullevaal.

– Vi har tid til å feire, sier Bendtner i intervjuet som du kan se i sin helhet her:

Birger Meling er også klar for fest.

– Nå er vi lettet. Det er fantastisk deilig å få det sikret her i kveld, så det var nydelig. Det er like deilig som i fjor, helt fantastisk. Vi har vært igjennom litt av et år, det har vært mye styr, men vi har klart å dra det i land. Jeg er stolt av den gjengen her. Nå skal det feires! sier Birger Meling til Eurosport.

– Start kjemper med nebb og klør, men vi viser hva vi er laget av. Jeg er så utrolig stolt av lagkameratene mine. I år har vi blitt spilt dårlig, men vi klarer å vinne likevel. Vi har en ekstrem evne til å vinne kamper... Det bor så mange vinnere i denne garderoben at jeg blir nesten litt rørt. Så turbulent som det har vært i år, men så avgjør vi det så klart. Det er utrolig deilig, legger Pål André Helland til.

RBK-trener Rini Coolen legger ikke skjul på at det har vært turbulent, men lar seg ikke affektere av det.

– Det er press hele tiden, men det hører til for et lag som Rosenborg. Men vi fikset det, sier han.

Brann mistet sølvplassen

Rosenborg gjorde altså jobben mot Start, men Brann gjorde ikke sitt for å holde på spenningen. Borte mot Kristiansund ble det tap med sifrene 1-3, det blant annet etter at Daouda Bamba bomma på straffe på stillingen 1-2 .

Nå har ikke Brann bare spilt seg ut av Gullkampen, men er også i voldsom trøbbel i kampen om sølvet.

Molde gjorde nemlig kort prosess på fjerdeplasserte Haugesund , og tre poeng for Ole Gunnar Solskjærs og hans mannskap betyr at laget går opp til 56 poeng.

Det er ett mer enn Brann, som nå har falt til 3. plass.

– Vi er skuffet, men litt lettet likevel. Vi er topp tre, skal ut i Europa og har fått ny stadion. Vi må bare finne noe å glede oss over. Vi kunne ha vært i fare for å havne på fjerdeplass, så vi er litt lettet, selv om vi er skuffet over kampen, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Start på kvalik-plass

Mens Rosenborg har lite å spille om i den siste Eliteserie-runden mot Bodø/Glimt, står alt på spill for motstander Start.

Med 29 poeng er Kjetil Rekdal og hans menn á poeng med Start, som reddet uavgjort mot Strømsgodset på tampen. Det fører Start ned på kvalikplass, for sørlendingene har nemlig langt dårligere målforskjell enn LSK.

Ned til Stabæk, som slo Odd 3-0, på direkte nedrykk er det heller ikke mer enn ett poeng. Start møter Haugesund borte i sin siste kamp.

