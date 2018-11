Manchester City tilbake på tabelltopp etter derbyseier

(Manchester City - Manchester United 3–1) Manchester United øynet nok et comeback fra 0–2 mot byrivalen, men kunne til slutt lite annet gjøre enn å konstatere at Manchester City tok tilbake tabelltoppen. Toppen av kransekaka ble de 44 trekkene som ledet opp mot blåtrøyenes siste scoring.

Norsk Tipping kan ikke huske å ha hatt så høy odds på Manchester United -seier siden de innførte Langoddsen i 1994, og Jose Mourinho valgte en overraskende lagoppstilling fra start. På benken satt både Alexis Sánchez og Romelu Lukaku.

24 år og én dag siden Manchester United slo byrivalen 5–0, har rollene blitt snudd fullstendig om. Og det var tydelig fra start.

Manchester City-stormet ut et voldsomt i press mot sine naboer og den første avslutningen på mål, endte opp i mål.

The Silva lining

Luke Shaw så ikke Bernardo Silva komme bak seg på bakre stolpe, portugiseren spilte inn til navnebror David, som la ballen til rette og hamret ballen i mål med høyrefoten.

For sjette gang på de siste syv kampene i alle turneringer, havnet Manchester United under. Og etter bare tolv serierunder, står Mourinho og de Gea med hele 20 baklengsmål.

Men i stedet for å slå tilbake som i sine to siste kamper, havnet Mourinhos menn ytterligere under i starten av andre omgang, som startet som den første. De Geas utspill kom uforberedt på Martial, som mistet ballen på midtbanen og ga hjemmelaget en voldsom kontringsmulighet.

Sergio Agüero spilte vegg med Riyad Mahrez og borte var tre United-spillere, og fra spiss vinkel hamret han ballen opp i nett-taket.

Øynet comeback

Men på benken satt Romelu Lukaku og under minuttet etter at han ble byttet inn, var han alene gjennom med Ederson. Manchester City-målvakten var for sent ute, belgieren gikk i bakken og Anthony Taylor pekte på straffemerket.

Anthony Martial sendte ballen til høyre, Ederson gikk til venstre og det var neppe få på Etihad som fikk et lite deja vu tilbake til forrige oppgjør mellom lagene.

Da ledet Manchester City 2–0 til pause og cruiset inn til seriegull, men Mourinhos menn snudde kampen i andre omgang, vant 3–2 og sørget for at sjampanjen måtte legges på kjølerommet en uke til.

Men tross et lite press, klarte de aldri å sette inn det siste støtet. I stedet var det Manchester City som trillet og trillet og trillet med ballen, før Bernardo Silva løftet ballen perfekt over Uniteds forsvarslinje.

Bak fiendens linjer var Ilkay Gündogan, som dempet ballen og hamret inn den berømmelige spikeren i kista. Hele 44 trekk - førtifire! - ledet opp til scoringen.

De er under etterforskning som følge av avsløringene i Football Leaks , men på banen skrider Manchester City ufortrødent videre.

Tabelltoppen er igjen deres.