SEIER: Vipers og Linn Jørum Sulland vant en viktig kamp i Champions League mot FTC hjemme. Veteranen ble toppscorer. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Vipers storspilte i viktig seier: - Kjempefornøyd

FOTBALL 2018-11-17T16:01:07Z

(Vipers – FTC 35–27) Vipers’ mulighet til å nå kvartfinalen i Champions League øker etter overkjøring mot FTC i siste gruppespill-kamp.

Publisert: 17.11.18 17:01 Oppdatert: 17.11.18 17:15

– Jeg er kjempefornøyd. Vi har mange gode spillere. Vi spiller med selvtillit i store perioder. Bra gjennomført, konstaterer Ole Gustav Gjekstad, Vipers-trener, til Viasat 4.

Triumfen hjemme mot ungarske Ferencvaros Torna Club (FTC) gjør at Vipers tar med seg fire poeng inn i mellomrunden. Det gjør at sjansen for å nå en kvartfinale i turneringen blir enda større.

– Vi har alle muligheter til å komme oss til kvartfinalen. Det blir viktig å vinne kamper i mellomspillet, sier Gjekstad.

Hadde det blitt tap mot FTC, ville ungarerne istedet tatt med seg fire poeng videre og Vipers kun to.

Seieren gjør også at Vipers leder gruppen med et poeng til CSM Bucuresti - som møter Bietigheim søndag. For to uker siden rystet Vipers rumenerne med blant annet Amanda Kurtovic på laget .

Møter Györ

Vipers havner i samme gruppe i mellomrunden som Bucuresti og FTC. Der venter også «norske» Györ og Krim, samt enten Thüringer eller Podravka (avgjøres søndag).

Mellomrunden består av to grupper med seks lag. Fire går videre til kvartfinaler.

Lagene tar også med seg målforskjellen videre. Den kan bli avgjørende. Det gjør målfesten mot FTC ekstra kjærkommen for kristiansanderne.

Veteraner sto frem

Vipers var i førersetet mot FTC kampen gjennom. Mye takket være at keeper Katrine Lunde reddet tre straffer innledningsvis.

Vipers’ spillerne var også effektive i angrep. Linn Jørum Sulland scoret åtte mål og ble toppscorer.

Henny Ella Reistad, den yngste i Norges EM-tropp , viste også sine kvaliteter.

18–14 til pause ble til 35–27-seier. Sørlendingenes første avansement fra Champions League-puljen ble sikret sist helg.

