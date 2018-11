Helland om RBK-gullet: – Smaker ekstra godt

FOTBALL 2018-11-25T07:41:03Z

LERKENDAL (VG) Pål André Helland (28) vant sitt fjerde seriemesterskap på rappen. Etter kampen innrømmer han at årets triumf smaker ekstra godt.

Erik Eikebrokk

Publisert: 25.11.18 08:41

Etter nok en gullfeiring med gullskjerf, pyroeffekter og «we are the champions» rungende over høyttalerne møtte Helland pressen med gullmedalje rundt halsen og armen rundt Rosenborgs 26. mesterpokal.

– Jeg er ekstra stolt av guttene denne gangen. Vi klarer å vinne serien i et år der det har blåst og kokt vanvittig mye. Likevel ender vi opp med å vinne serien og supercupen. Vi skal spille cupfinale, og vi kom oss til Europa. Vi får ikke noen flere troféer enn dette uansett hvordan man snur og vender på det. Så nå handler alt om å ta cupfinalen, så har vi igjen ryddet hele Norge for troféer, sier Helland til VG.

Penisforlenger

Trofésamlinga til Helland begynner å bli stor, men gleden blir ikke mindre av den grunn.

– Jeg er like stolt hver gang, og setter like stor pris på det hver gang. Kall det gjerne en penisforlenger det å fylle opp hylla med troféer. Jeg begynner etter hvert å bli så godt utrustet at jeg kan være litt stolt.

– Godt utrustet?

– Ja, som en metafor. Hvis du er med på den metaforen, så begynner jeg å bli ganske solid utrustet.

«Oss mot dem»

At Rosenborg vinner serien i en sesong preget av blant annet trenerbytte , Bendtners taxisak , underprestasjon og enorme skadeproblemer, gjør Helland ekstra stolt.

– Det smaker ekstra godt å vinne da. Vi har skikkelig følt litt på den «oss mot resten»-følelsen. Men det har tappet oss for krefter, og vi har ikke gjort så mye sammen sosialt. Når vi har vært ferdig etter trening og kamp så har man følt behovet for å komme seg litt unna, og være sammen med familien og venner. Det har vært et mentalt tøft år, men det er verdt det når vi vinner.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye var fattet, men fornøyd etter å ha vunnet sitt fjerde seriemesterskap på rad.

– I dag har vi fokus på at det er en stor prestasjon å vinne et seriegull. Fokus på turbulens nytter det ikke å ha når man skal prestere og spille to kamper i uka, sier Bjørnebye til VG.

– Begynner spillerne å bli slitne?

– Det er vanlig å være litt sliten etter en lang sesong, men det er nettopp da det gjelder å ha fokus. Og vi har nok en gang bevist at vi har den fremste stayerevnen i den ligaen her. Det har vi gjort fire år på rad, selv om vi har dobbelt så hardt kampprogram som de vi har konkurrert mot. Vi har spilt 16 kamper mer enn Brann siden 7. juli. Det sier litt.

Gullfest

Rosenborg ble seriemestere allerede i forrige serierunde, men den virkelige trønderske gullfesten skal foregå sammen med fansen natt til søndag.

– Jeg har forstått det sånn at det skal feires litt ja. Jeg må nok være med. Jeg må nok det, sier Bjørnebye, på vei ut i bussen.