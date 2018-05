Liverpool-kapteinen etter thrillerkampen: – Nå reiser vi til Kiev for å vinne

Publisert: 02.05.18 22:25 Oppdatert: 02.05.18 23:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-02T20:25:11Z

(Roma-Liverpool 4–2, 6–7 sammenlagt) Den umulige sluttspurten holdt akkurat ikke inn for Roma. Liverpool møter Real Madrid i Champions League-finalen.

Overfor Viasport kom også en innrømmelse fra Liverpool-kaptein Jordan Hendersen etter at Roma hadde startet opphentingen - selv om den kom for sent.

– Vi ble litt nervøse da de fikk sine mål. Vi hadde håpet å gjøre det bedre her, men det betyr ingenting nå, vi er videre.

– Nå reiser vi til Kiev for å vinne, sier Jordan Henderson.

Mohamed Salah visste hva som ventet.

– Jeg visste det ville bli tøft, jeg har spilt her i to år og vet hvor vanskelig det er. Men nå er sjansen 50–50 i finalen. Vi er en kamp unna et trofé, sier Mohamed Salah om Real Madrid som venter i Champions League -finalen i Kiev 26. mai.

8 minutter og 39 sekunder tok det. Så kom tabben som knuste alt Roma-håp om en Champions League-finale. Radja Nainggolan serverte Roberto Firmino med en grusom feilpasning på midtbanen, brassen tok strakeste vei mot mål og serverte Sadio Mané.

Det var en gavepakke som ble gjengjeldt seks minutter senere på det som ble et komisk selvmål da en Dejan Lovren-klarering traff James Milner i hodet og ballen gikk hardt i mål. Spilleren med flest målgivende pasninger i mesterligaen denne sesongen var plutselig på scoringslisten - i feil mål.

VG Live Vi fulgte semifinalen minutt for minutt

Håpet var tent før det brast - igjen. Etter mye klabb og babb på en Liverpool-corner var det til slutt Edin Dzeko som hadde en «målgivende». Georginio Wijnaldum var plutselig alene med Alisson og sendte Liverpool i føringen med en heading.

Nederlenderens første bortemål på 1082 dager skulle kanskje vært annullert.

Dzeko i begge ender

– Det der var et lite frispark til Dzeko, konstaterte Viasat-ekspert Rune Bratseth om duellen som endte med at Wijnaldum fikk servert ballen.

Dzeko var nær å gjøre opp for seg i andre enden av banen rett etter pause. På vei gjennom ble han felt av keeper Loris Karius. Reprisen viste at spissen feilaktig ble avblåst for offside.

Men Roma fortsatte presset og kjørte over Liverpool. To minutter senere, i 52. minutt, fikk de endelig betalt. Etter at Trent Alexander-Arnold rotet det til for seg selv på høyrebacken benyttet El Shaarawy sjansen. Skuddet ble reddet av Karius, men returen satte Dzeko inn. Opphentingen var i gang.

Ti minutter senere ble Roma snytt for nok en straffe da Trent Alexander-Arnold blokkerte et skudd med armene fra kloss hold.

I 86. minutt gjorde Nainggolan opp for tabben i 1. omgang med en suser av et langskudd. Keeper Karius rakk ikke å reagere engang på skuddet som gikk via stolperoten og inn.

2:36 på overtid fikk Roma straffe etter en hands på innbytter Ragnar Klavan. I motsetning til Alexander-Arnold holdt Klavan armene inntil kroppen. Straffen satte Nainggolan i mål. Det var det siste som skjedde på Stadio Olimpico.

Nå spiller Liverpool nok en Champions League-finale - den tredje i klubbens historie. Motstander i Kiev 26. mai blir Real Madrid. Sist Liverpool var i den gjeveste finalen var tilbake i 2007. Da ble det 2–1-tap for Milan.

– En utrolig følelse. Vi fortjente det. Nå reiser vi til Kiev for å vinne, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson til Viasat.

På en kveld hvor Mohamed Salah var anonym, slo Liverpool i kveld også rekorden til Barcelona med 46 mål i en Champions League-sesong - inkludert kvalifisering. Den gamle på 45 mål var fra 1999/2000-sesongen.