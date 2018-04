Ole Gunnar Solskjær:- Han har grafset på døra lenge

MOLDE (VG) (Molde - Lillestrøm 2–1) Til tross for en prestasjonsmessig svak fotballkamp av Molde, gikk likevel de blåkledde av banen med tre poeng. Det var mye på grunn av en 17 år gammel unggutt fra Jæren.

– Han har en super mentalitet. Han er ikke redd for noe, og har en innstilling om at fotball ikke er skummelt. En skikkelig vinnertype, forteller Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær om Erling Braut Håland etter tre poeng mot Lillestrøm.

Unggutten fra Jæren fikk tillit fra start for første gang i Eliteserien i år, og tok virkelig vare på muligheten. Fredrik Krogstad sendte bortelaget i ledelsen etter 25 minutter, men fire minutter før pause ble det balanse i regnskapet. Kristoffer Haugen gikk i bakken inne i 16-meteren i duell med Thomas Lehne Olsen, og dommer Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket. Den satte Braut Håland iskaldt opp i høyre vinkel. Han noterte seg også for en målgivende pasning på overtidsmålet som Ibrahima Wadji løp i mål.

– Jeg spurte han enkelt og greit: Vil du ta straffe? Klart han ville det, han var aldri i tvil, gliser Solskjær til VG.

Han var meget imponert over innsatsen til spissen som fikk mulighet på topp. Solskjær forteller at Braut Håland fikk beskjed om at han skulle starte for 2–3 dager tilbake.

– Erling spiller mot 4 meter spillere med rutine. Han har grafset på døren lenge for spilletid, og fikk beskjed for noen dager siden at han skulle spille denne, forteller han.

– Den beste måten å vinne kamper på

Den andre omgangen var meget fartsfylt med to lag som ønsket å score mål. Det bølget frem og tilbake, og både Molde og Lillestrøm var nære å øke målprotokollen ved flere anledninger. Bortelaget noterte seg for de største mulighetene før klokka bikket 90 minutter, men så var det noe med Molde og overtids-scoringer som inntraff på Aker Stadion nok en gang.

– I fjor tok vi en 10-12 poeng på samme måte, og det har de fått beskjed om å fortsette med. Seieren i dag satt veldig langt inne, og det var nok ikke fortjent med tanke på spillet, men fortjent på grunn av attitude og innstilling, forteller Molde-sjefen.

Mens andre Molde-spillere står ved siden av og prater om den velkjente «Fergie-time»-effekten Molde har hatt, står Molde-sjefen og smiler og nikker bekreftende til nettopp utsagnet om «Fergie-time».

– Jeg har vært med på det selv, og vet hvor mye det betyr i garderoben og for lagmoralen å vinne slike kamper. Dette er den klart beste måten å vinne kamper på, slår Molde-sjefen fast.

Ordknapp LSK-sjef

Overtidsscoringen til Ibrahima Wadji utløste stor jubel på Aker Stadion i det som var 20 års jubileum til stadion som ligger helt ved sjøkanten av Molde sentrum. En som ikke hadde det like lett var LSK-sjef Arne Erlandsen. Han fikk se et virkelig godt LSK-lag som produserte store målsjanser reise hjem med ufortjente null poeng i bagasjen.

– Vi spiller en veldig bra fotballkamp. Ekstra surt at det ryker på slutten, forteller en ordknapp Erlandsen til VG etter kampen.

Han legger ikke skjul på at han mener Lillestrøm hadde fortjent mer en null poeng på Aker Stadion.

– Jeg syntes vi har flere store sjanser enn Molde, men det er slik gamet er, avslutter LSK-treneren.