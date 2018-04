Ranheim-treneren etter tapet: – Der røyk seriemesterskapet

Publisert: 25.04.18 20:26 Oppdatert: 25.04.18 22:03

RANHEIM (VG) (Ranheim-Brann 0–2) Ranheim kunne overtatt tabelltoppen med seier mot Brann. Etter tapet svarte trener Svein Maalen på spøkefullt vis.

Med én scoring i hver omgang ble Steffen Lie Skålevik den store helten for serieleder Brann. Dermed økte bergenserne ledelsen på tabellen til tre poeng, mens overraskelseslaget Ranheim fortsatt kan kalle seg best i byen, ett poeng foran Rosenborg.

– Vi har ingenting å skjemmes av, jeg syns vi matcher Brann. De scorer på sjansene sine, og det gjør ikke vi. De vinner fortjent, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Var det seriemesterskapet som røyk der?

– Ja, der røyk seriemesterskapet (latter). Jeg hadde ikke tenkt på noe seriemesterskapet jeg da, så jeg fleipa når jeg svarte sånn. Brann vinner fortjent i dag. De er et bra lag.

– Er Brann gode nok til å vinne Eliteserien?

– Det kan godt hende. De har fremstått som solide i alle faser av spillet, så langt. Men sesongen er et maraton, og mye kan skje.

Skal gullet hem?

Med to avslutninger på ett touch, begge innenfor fem-meteren, sørget Brann-spiss Skålevik for at Bergen by allerede nå kan begynne å snakke om at «gullet skal hem».

– Ja, vi har det i lomma, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen, til VG, før han - klokelig nok - legger til.

– Nei, det er så langt frem at det tenker vi ikke på. Men det er gøy å ligge på toppen av tabellen. Byen koker. Det er en tøff posisjon å ligge i så tidlig. Jo flere poeng man leder med, jo tøffere er det å spille kamper. Vi må bare klinke til og takle det.

Nilsen svarer ikke på hvordan han tror Bergen by takler å lede Eliteserien, men er trygg på at spillerne skal håndtere det.

– Spillergruppa er ekstremt fokusert. De tar alle kamper alvorlig. Det er en veldig jordnær gjeng som jobber hardt for hverandre. Killerinstinktet er ekstremt sterkt i denne gruppa.

Fortjent ledelse

Da Skålevik headet inn ledermålet i toppkampen, etter 24 minutter, var det på ingen måte ufortjent. Brann vant igjen ballen høyt i banen, og Kristoffer Barmen traff perfekt med innlegget mot bakerste, der den hardtarbeidende spissen ventet.

Ranheim løftet seg, og hevet kvaliteten på angrepsspillet utover omgangen, men et robust og solid Brann-forsvar, med Vito Wormgoor og Bismar Acosta i spissen, slapp ikke hjemmelaget til veldig store sjanser.

– Spillerne ligger strødd

Ti minutter ut i andre omgang brukte samme lag samme metode - med angrep på høyre flanke. Arner Ordagic avanserte sentralt i banen, og spilte fri høyreback Teniste på høyre. På første touch sendte Teniste ballen inn foran mål. Der ventet nok en gang Lie Skålevik, som bredsidet ballen elegant forbi Ranheim-keeper Even Barli.

Etter å ha doblet ledelsen trakk Brann seg dypere i banen, for å trygge ledelsen. Den ledelsen greide ikke hjemmelaget å true nevneverdig før Sivert Solli befant seg alene med Brann-keeper Samuel Radlinger tre minutter før slutt. Skuddet fra innbytteren nådde aldri nettmaskene.

– Ranheim kommer til å ta masse poeng, de imponerte meg. Vi brukte enormt med krefter på å låse dem av. Spillerne ligger strødd i garderoben. Det å spille tre kamper i uka, med en sånn type fotball, koster enormt med krefter, sier Nilsen.