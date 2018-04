NESTE STOPP: Bundesliga. Og da blir man hoppende glad, som det Håvard Nielsen er her. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / X03720

Håvard Nielsen og Fortuna Düsseldorf sikret Bundesliga-opprykk

Publisert: 28.04.18 15:07 Oppdatert: 28.04.18 15:54

(Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1–2) Neste sesong er Bundesliga en nordmann rikere. Lørdag sikret Håvard Nielsen (24) og Fortuna Düsseldorf opprykket til Tysklands øverste nivå.

Det ble klart at hans Fortuna Düsseldorf slo Dynamo Dresden 2–1 på bortebane. Florian Neuhaus og Rouwen Hennings scoret målene for Düsseldorf.

Håvard Nielsen startet oppgjøret på benken, men kom innpå ni minutter før slutt. Mannen med 13 landskamper for Norge har denne sesongen vært på banen i 21 kamper, men har fortsatt til gode å notere seg for scoring.

Kanskje kommer den etterlengtede scoringen når Fortuna Düsseldorf neste sesong spiller sin første Bundesliga -kamp siden nedrykket etter 2012/13-sesongen.

Blir Norges femte i Bundesliga

Düsseldorf har vært suverene i 2. Bundesliga, og sikrer opprykket idet to kamper gjenstår av sesongen. 18 seiere, fem uavgjort og ni tap gjør at de står med 59 poeng, som da betyr at de er ute av rekkevidde for laget som ligger på 3. plass, Holstein Kiel.

Nürnberg er serietoer med sine 54 poeng, og de to beste lagene rykker automatisk opp. Laget som blir tredje best må ut i playoff.

Norge har allerede fire mann i den tyske toppdivisjonen:

Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred er lagkamerater i Hertha Berlin, mens Iver Fossum spiller for Hannover 96. I tillegg har vi Håvard Nordtveit i Hoffenheim.

Neste sesong har vi i hvert fall fem.

