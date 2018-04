SOLEKLAR: Adam Larsen Kwaraseys felling av Eirik Hestad som ble dømt filming var den store diskusjonen etter 0–0-kampen mellom Vålerenga og Molde. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Her blir Molde-spilleren felt - men får ikke straffe mot Vålerenga

Publisert: 22.04.18 21:49 Oppdatert: 22.04.18 22:27

VALLE (VG) (Vålerenga-Molde 0–0) Molde fikk ikke straffen de skulle hatt av dommer Dag Vidar Hafsås. Dermed klarte Vålerenga 0–0, og Brann beholder tabelltoppen.

Snaut et kvarter ut i 2.omgang skulle Molde etter alt å dømme hatt straffespark, men dommer Dag Vidar Hafsås ga i stedet gult kort til Eirik Hestad, som gikk over ende i duellen med Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey.

– Det er enkelt og greit straffe, slo Hestad selv fast.

– Feil avgjørelse, fastslo Asbjørn Myhre på Eurosport-sendingen.

– Det er straffe syv dager i uken, fortsatte han etter å ha sett reprisen.

– Svakt dømt av en Hafsås som ellers er god. Molde ble snytt for to poeng. Det er kanskje heller ikke så lurt om Hafsås som er fra Trondheim bør dømme Molde når det er så jevnt mellom klubbene som det er nå, fulgte Kjetil Rekdal opp i Eurosports studio etter kamp.

Hafsås la seg flat

Selv la også dommer Hafsås seg flat i intervju med Eurosport.

– Min oppfattelse er at han legger seg ned før kontakten, når jeg ser den i etterkant så ser jeg at det er feil, erkjenner Hafsås.

– Hva tenker du om Rekdals utspill om at det er et problem at en trønder ikke bør dømme Molde?

– Nei, absolutt ikke. Molde-spillerne og jeg har et godt forhold til hverandre etter mitt syn. Her er det en vurdering som ble feil, svarte Hafsås til Eurosport.

Vålerenga-keeper Larsen Kwarasey innrømmet at han og laget kanskje hadde noen marginer med seg.

– Han kan dømme straffe, men velger å la være. Hestad går etter straffe og sparker i meg. Sånne ting går opp i opp i løpet av en sesong, sier Larsen Kwarasey til VG.

Molde-spillerne fortvilte naturlig nok over avgjørelsen, men måtte innse at dommeren gjorde en feil.

Etter kampen flokket Molde-spillerne seg naturlig nok rundt dommeren.

– Jeg trenger sikker ikke si så mye. Det er straffespark. De er forbannet inne i garderoben, nevner forrige helg hvor Bodø/Glimt skulle hatt straffe mot Rosenborg. Det er fire poeng for oss det. Han er en av de beste dommerne i Norge, vi må akseptere at han gjør feil, men det er surt for oss etter en veldig god bortekamp, oppsummerer Ole Gunnar Solskjær til Eurosport.

Kunne vippet begge veier

Selv om det var flere store målsjanser til begge lag, var det ingen av lagene som klarte å få ballen i nettmaskene denne søndagskvelden. Molde ligger dermed likt med Brann i tabelltoppen - men bergenserne har en kamp til gode.

– Hadde vi gjort enkle feil i dag ville vi blitt straffet, det er fremgang at vi ikke gjør det mot et godt Molde-lag, sier Deila til Eurosport, som også innrømmer at han nok ikke ville klikket om Molde hadde fått straffe i situasjonen da Hestad var gjennom.

1. omgang var på ingen måte kjedelig, selv om det var målløst. Begge lag hadde store sjanser. Den aller største hadde nok Fredrik Brustad da han dundret til, og ballen traff på innsiden av tverrliggeren før den forsvant ut på banen.

– Vi gjør mye bra. Vi har stort sett kontroll, det gjelder bare å komme til de store sjansene, sa Vålerenga-kaptein Daniel Fredheim Holm til Eurosport i pausen.

Hans kapteinskollega Ruben Gabrielsen hadde blitt plassert på backplass av trener Ole Gunnar Solskjær, og uttrykte i pausen at han slet:

– Jeg er Europas tyngste høyreback. Det er tungt! En uvant posisjon for meg.

– Vi må sette de store sjansene og ha litt mer ro med ballen, sa Solskjær i pausen.

Kollega Ronny Deila mente at Vålerenga hadde forsvart seg bra de første 45 minuttene.

– Men vi har gitt dem et par sjanser på enkle feil, mente Vålerenga-sjefen.

Molde har hatt et spesielt godt tak på Vålerenga. På de 14 siste kampene før søndagens møte i Oslo hadde Molde vunnet 11 og bare én match hadde endt med Vålerenga-seier.

I 2017 sikret Molde seieren på overtid hele fem ganger. Moldes første møte med Intility Arena endte med 2–1 seier - etter at Ruben Gabrielsen hadde satt inn vinnermålet tre minutter på overtid i oktober i fjor.

Sist helg kom nok en gang en overtidsseier for Molde. Da ble Lillestrøm slått 2–1. Erlind Braut Håland la inn og Ibrahima Wadji løp ballen i mål.

