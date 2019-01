Helland om de hissige SMS-ene: – Det kokte ganske bra

TRONDHEIM/OSLO (VG) Pål André Helland var fullt klar over at SMS-ene han sendte til Kåre Ingebrigtsen etter at treneren ble sparket, kom til å bli brukt i retten. Og han står fortsatt inne for at de ble sendt.

– Ja, jeg var forberedt og visste de kom til å bli brukt i rettssaken. Hva skal jeg si? Det var et par timer etter at han fikk sparken, så da kokte det ganske bra. Da var jeg litt forbannet og overraskende oppgitt, så da ble det kommunisert på den måten. Det får jeg bare stå inne for, sier Pål André Helland til VG.

Han svarer VG og NRK, som er på plass utenfor garderoben på Lerkendal.

– Ingen som var involvert eller har vært involvert, er vel overrasket over beskjeden som ble gitt. Styret var også inneforstått med hva vi ønsket, og da vi gikk ut med pressemeldingen og ville ha dem (Ingebrigtsen og Hoftun) tilbake, var en indirekte konsekvens at styret i så fall måtte trekke seg. Men det virker mer brutalt utenfra, sier Helland til VG.

Tirsdag fortalte Kåre Ingebrigtsen om hvordan han opplevde sparkingen:

– Hvordan føltes det i dag?

– Det var litt unødvendig støy, men jeg har en unik evne til å havne i begivenhetens sentrum, både på godt og vondt. Noen synes det er tøft at man tør å si meningen sin, mens noen ber meg holde kjeft og trene. Sånn er det, men de meldingene er sendt, så de må jeg bare stå inne for. Dette er meldinger fra et halvt år siden, så de bruker ikke jeg mer tid på. Jeg har også snakket med Ivar (Koteng, RBKs styreleder), og vi er ikke uvenner av den grunn. Det var høy temperatur der og da, og så har vi kommet oss videre, svarer RBK-vingen.

Det var mandag, i forbindelse med den pågående rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun mot Rosenborg Ballklubb, at SMS-ene til Pål André Helland ble kjent .

Overfor Ingebrigtsen reagerte RBK-stjernen med vantro på at gamletreneren ikke lenger skulle være hans trener.

«Hei Kåre! Først og fremst. Tusen hjertelig takk for absolutt alt. Æ forstår ingenting. Har du sluttet av egen fri vilje? I så fall e det sikkert en veldig god grunn, og den respektere æ. Om du har fått fyken e det en skandale uten sidestykke, hvilket æ ikke fatte. Slik som æ har oppfatta det så e spillergruppa i sjokk, i likhet med meg. Uansett vil æ takk dæ, og æ håpe det ikke e siste gangen du e treneren min. Pål», skrev Helland i en SMS til Ingebrigtsen dagen etter sparkingen.

Da Ingebrigtsen svarte med «æ fikk fyken», fyrte Helland mot klubbledelsen. Seansen fra retten mandag kan du se under:

«Kæm faan e det dem tror de e som tar dem avgjørelsan der?! Hvor var vi 2014? Folk bli så historieløs at jeg blir kvalm. Dokker har klart å skap et sånt jævla samhold i spillergruppa og vi ska få velta det jævla styret og få gjeninnsatt dokker», var svaret fra Helland, som også sendte følgende SMS til Ingebrigtsen-assistent Erik Hoftun.

«Æ e helt målløs. Klarer ikke å fatt og begrip ka det e som foregår. Tru styret at dem spille FM (Football Manager, dataspill)... Kor va vi for fire år siden? Æ sætt umåtelig pris på jobben du og Kåre har gjort for klubben og for mæ. Og dere er hovedgrunnen til at vi spillerne har fylt opp peishylla med trofeer og hjertet med minner. Æ står bak dokk to uansett».

