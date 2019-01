NY RBK-TRENER: Eirik Horneland. Foto: Morten Asbjørnsen

Trenerstriden løst: Haugesund slipper Horneland umiddelbart

FK Haugesund og Rosenborg BK har i kveld inngått avtale om at Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland frigis fra sine kontrakter i FKH med umiddelbar virkning.

Det skriver FKH i en pressemelding mandag like før midnatt .

– Partene er glade for at saken er løst, og ønsker Eirik og Karl Oskar lykke til med nye utfordringer i Trondheim, heter det videre i pressemeldingen.

Dermed er den siste tidens mye omtalte trenerstrid løst. Eirik Horneland tar over som hovedtrener i Rosenborg med umiddelbar virkning.

Dette er saken Torsdag 3. januar kunngjorde Rosenborg at FK Haugesunds Eirik Horneland blir ny RBK-trener. Haugesund (FKH) reagerte på at beskjeden kom før klubbene var enige om overgangen. Striden sto om Hornelands kontrakt med Haugesund. I september skrev han under en ny kontrakt med FKH, med én måneds oppsigelsestid. FKH derimot, mener at de har terminert (avsluttet) kontrakten som ble underskrevet i september, og at det er Hornelands forrige kontrakt, som varer til 30. november 2019, som er gjeldende. Den kontrakten skal ikke ha noen avtaler om oppsigelsestid, og FKH mener at Rosenborg dermed må betale en sum for å løse ham fra den. Mandag 7. januar kunngjorde Haugesund at klubbene var kommet til enighet. Horneland løslates fra sin kontrakt med FKH med umiddelbar virkning.

RBK har ikke publisert noe mandag kveld, men øverst på deres hjemmesider ligger pressemeldingen fra 3. januar, da Horneland ble bekreftet som lagets nye trener. RBK-leder Ivar Koteng har ikke besvart VGs henvendelser sent mandag, men Horneland selv bekrefter løsningen overfor Adressa .

– Deilig å ha det overstått. La oss ta resten i morgen. Må få summet meg litt, skriver Eirik Horneland i en SMS til lokalavisen ved midnatt mandag.

Overfor VG utdyper FKH-leder Leiv Helge Kaldheim.

– Vi har jobbet med dette i hele dag, og har kommet frem til en løsning helt på tampen av kvelden. Eirik og Karl Oskar er fristilt av kontraktene og kan tre inn i sine nye posisjoner umiddelbart.

– Så de blir ikke å se på FKH-treningsfeltet i morgen?

– Nei, det gjør de ikke, svarer Kaldheim, noe som betyr at tirsdag blir annerledes enn mandag på FKH-treningsfeltet

– Er det noe penger i bildet?

– Ja, det er det er det.

– Hvor mye er det snakk om?

– Det har jeg ikke lyst til å si. Om Rosenborg vil si det, så kan de gjøre så. Vi er enige om en kompensasjon.

Tidligere har det blitt skrevet at Rosenborg var villige til å gi litt over én million for å få Horneland fristilt. FK Haugesund skal imidlertid ha krevd over seks millioner, etter det VG erfarer.

– Er dere fornøyde?

– I denne saken har det vært viktig for oss at Eirik og Karl Oskar får komme i gang i Trondheim. Vi har strekt oss langt for å komme i land, og det tror jeg Rosenborg kan underskrive på. For oss har det vært viktig å ha FKH-gutten i fokus, sier FKH-lederen.

Han forteller at FKH naturlig nok ikke har en langsiktig trenerløsning klar akkurat nå, men at sportssjef Jostein Grindhaug kommer tilbake for å lede treningen tirsdag sammen med utviklingssjef Sebastian Brydegaard tirsdag.

– Jostein tar nok en gang et tak for Haugesund. Han stiller opp når det trengs, sier Kaldheim, som hverken vil bekrefte eller avkrefte om Grindhaug kan være aktuell for et lengre opphold i klubbens trenerstol.