Ødegaard serverte to målgivende i Vitesse-seier

FOTBALL 2019-01-18T20:50:44Z

(Vitesse - Excelsior 3–2) Om Martin Ødegaard (20) hadde nyttårsforsett om å levere flere målpoeng i 2019, fikk han en optimal start i målfesten mot Excelsior.

Publisert: 18.01.19 21:50 Oppdatert: 18.01.19 22:10

Like før pause sørget drammenserens gylne venstrefot for å servere et perfekt hjørnespark, som skrudde inn og rett på pannebrasken til Bryan Linssen. Han styrte inn Vitesses 2–0-mål, etter at Navarone Foor åpnet scoringsshowet tidlig i første omgang.

Og midtveis i andre omgang, viste nordmannen frem dødballfoten på ny. På et frispark om lag tretti meter fra Excelsiors mål, skrudde han ballen perfekt på bakre stolpe.

Denne gangen var det Maikel van der Werff som fikk gleden av å stange inn nordmannens målgivende pasning, til 3–1 for hjemmelaget.

Dermed fortsatte 20-åringen sin gode form, med sin tredje og fjerde målgivende i Vitesse. Han scoret nemlig i sine tre siste kamper før den snaut måned lange vinterpausen i nederlandske Eredivisie:

Tottenham-utleide Marcus Edwards reduserte for gjestene like etter hvilen, og Jerdy Schouten sørget for ny spenning med sin redusering bare minuttet etter Ødegaards andre målgivende.

Men hjemmelaget holdt unna, og Vitesse tok steget opp på fjerdeplass med sin første seier for året. Kun storklubbene PSV, Ajax og Feyenoord er foran dem etter kveldens kamp.

– Jeg synes det har vært bra i Vitesse. Jeg føler at jeg har tatt nye steg, at jeg gjør det hvert år nå, og så håper jeg det til slutt ender med at jeg skal tilbake til Madrid, sa Ødegaard til VG i desember, i en stor reportasje i forbindelse med hans 20-årsdag .

I Vitesse har han nå vært direkte innblandet i ni mål på 18 kamper, eller et halvt målpoeng per kamp i snitt - hans soleklart beste etter han forlot Strømsgodset for nå fire år siden.